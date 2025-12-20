Μαθητές υποδέχονται με χειροκροτήματα στο σχολείο μικρό ήρωα που ξεπέρασε τον καρκίνο
Το συγκινητικό βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο
Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει το συγκινητικό βίντεο με μαθητές που υποδέχονται πίσω στο σχολείο με χειροκροτήματα μικρό ήρωα που ξεπέρασε τον καρκίνο.
Μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση, δύναμη και αγάπη που μας θυμίζει πως η αλληλεγγύη μπορεί να κάνει τα πιο δύσκολα ταξίδια λίγο πιο φωτεινά.
Δείτε το συγκινητικό βίντεο:
