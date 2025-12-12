Ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε τα «καλά νέα» ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο θα μειωθεί

Ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε «καλά νέα» σχετικά με την υγεία του, λέγοντας σε προσωπικό μήνυμα ότι η έγκαιρη διάγνωση και η «αποτελεσματική παρέμβαση» σημαίνουν ότι η θεραπεία που ακολουθεί για τον καρκίνο μπορεί να μειωθεί το νέο έτος.

Ο βασιλιάς είπε ότι «αυτό το ορόσημο είναι τόσο μία προσωπική ευλογία, όσο και μία μαρτυρία για τις αξιοσημείωτες προόδους που έχουν σημειωθεί στη θεραπεία του καρκίνου», σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε για την εκστρατεία Stand Up To Cancer.

Αυτή η είδηση είναι το σημαντικότερο update για την υγεία του βασιλιά απ’ όταν αποκάλυψε τη διάγνωση τον Φεβρουάριο του 2024. Ο τύπος του καρκίνου δεν έχει προσδιοριστεί και η θεραπεία και η παρακολούθηση θα συνεχιστούν, αλλά επεσήμανε πως «η έγκαιρη διάγνωση απλώς σώζει ζωές».

Σύμφωνα με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, η ανάρρωση του βασιλιά έχει φτάσει σε ένα πολύ θετικό στάδιο και έχει «ανταποκριθεί εξαιρετικά καλά στη θεραπεία», σε τέτοιο βαθμό που οι γιατροί θα προχωρήσουν τώρα τη θεραπεία του «σε προληπτική φάση».

Η συχνότητα της θεραπείας θα μειωθεί σημαντικά, αλλά η κατάσταση του μονάρχη δεν περιγράφεται ως «σε ύφεση» ή «θεραπεύτηκε».

Το μήνυμα, που ηχογραφήθηκε στο Clarence House πριν από δύο εβδομάδες, προβλήθηκε απόψε στην εκπομπή Stand Up To Cancer του Channel 4, στο πλαίσιο ενός προγράμματος συγκέντρωσης χρημάτων σε συνεργασία με τον οργανισμό Cancer Research UK.

Η εκστρατεία ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να υποβληθούν σε εξετάσεις για καρκίνο και να επωφεληθούν από τα εθνικά προγράμματα προληπτικού ελέγχου, με τον βασιλιά να τονίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

«Ξέρω από προσωπική εμπειρία ότι η διάγνωση καρκίνου μπορεί να είναι κάτι συνταρακτικό. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί που μπορεί να μεταμορφώσει τη θεραπευτική πορεία και να δώσει πολύτιμο χρόνο στις ιατρικές ομάδες. Η ζωή σας ή ενός αγαπημένου σας προσώπου μπορεί να εξαρτάται από αυτό», υπογράμμισε.

Ο βασιλιάς Κάρολος μίλησε, επίσης, για τη «συγκινητική κοινότητα φροντίδας» που περιβάλλει κάθε ασθενή με καρκίνο: Νοσηλευτές, ειδικούς, ερευνητές και εθελοντές που εργάζονται ακούραστα για να σώσουν και να βελτιώσουν ζωές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει μιλήσει δημόσια για την προσωπική του κατάσταση και φαίνεται ότι επιλέγει να συνεχίσει κανονικά το πολυάσχολο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει ταξίδια και φιλοξενία κρατικών επισκέψεων.

Πριν από μερικές ημέρες, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας εν όψει των Χριστουγέννων στο Αββαείο του Ουέστμινστερ. Η εκπομπή Stand Up To Cancer, που παρουσιάστηκε από διασημότητες όπως η Νταβίνα ΜακΚόλ, ο Άνταμ Χιλς και η Κλερ Μπόλντινγκ, προέτρεψε τους ανθρώπους να μην φοβούνται τις εξετάσεις για τον καρκίνο.

Συγκεκριμένα, απευθύνθηκε στους περίπου 9 εκατ. ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν γνωρίζουν τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων του NHS, προσφέροντας ένα διαδικτυακό «εργαλείο» ελέγχου για καρκίνο του μαστού, του εντέρου και του τραχήλου της μήτρας.

«Με προβληματίζει βαθιά ότι υπάρχουν 9 εκατ. χαμένες ευκαιρίες για έγκαιρη διάγνωση», είπε ο βασιλιάς, παραθέτοντας ότι όταν ο καρκίνος του εντέρου εντοπίζεται στο αρχικό στάδιο, περίπου 9 στους 10 επιβιώνουν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ, σε καθυστερημένη διάγνωση μόνο 1 στους 10. Οι πηγές του βασιλικού οίκου υπογράμμισαν ότι η αναφορά δεν σχετίζεται με προσωπική του κατάσταση, και ότι ο καρκίνος του προστάτη έχει αποκλειστεί.

Το Stand Up To Cancer, από το 2012, έχει συγκεντρώσει 113 εκατ. λίρες και χρηματοδοτεί 73 κλινικές δοκιμές με 13.000 ασθενείς.