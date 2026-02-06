Μιλάνο: Σκιές πίσω από τη λάμψη - Δύο άστεγοι νεκροί πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

Ενώ η οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας ετοιμάζεται να γιορτάσει την άφιξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνωνσήμερα (06/02), στην σκιά της γιορτής του αθλητισμού δύο άστεγοι έχασαν τη ζωή τους εντός 48 ωρών.

Το βράδυ της Τετάρτης (04/02) εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στην οδό Aprica, στο κεντρικό τμήμα του Μιλάνου. Οι διασώστες τον βρήκαν νεκρό στο πρόχειρο κρεβάτι όπου είχε καταφύγει, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια βίας. Πιθανότατα πέθανε από το κρύο. Είναι ο έκτος άστεγος που πεθαίνει από την αρχή του 2026, με την πόλη να καταγράφει κατά μέσο όρο έναν νεκρό κάθε εβδομάδα.

Προπόνηση στο σνόουμπορντ στο Livigno της Ιταλίας πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στις 4 Φεβρουαρίου. AP/Abbie Parr

Το πρωί της Τρίτης (03/02), η σορός ενός άλλου άνδρα βρέθηκε στη λεωφόρο Cassala, κάτω από ένα πρόχειρο στέγαστρο, ανάμεσα σε δύο καταστήματα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχαν σημάδια βίας.

Για «αόρατη σφαγή» κάνει λόγο η Ιταλική Ομοσπονδία Οργανισμών για τους Άστεγους, η οποία το 2025 μέτρησε 414 θανάτους σε όλη την Ιταλία. «Περισσότεροι από το 50% των θανάτων σημειώθηκαν στη Βόρεια Ιταλία», αναφέρεται στην έκθεση της Ομοσπονδίας, η οποία τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε με 6.000 εθελοντές στην εθνική απογραφή των αστέγων που προώθησε η εθνική στατιστική υπηρεσία της Ιταλίας (Istat). Πρόκειται για μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί το φαινόμενο για να γίνει καλύτερα γνωστό και να εκπονηθούν στοχευμένες πολιτικές.

Εν τω μεταξύ, ο δημοτικός σύμβουλος για την Κοινωνική Πρόνοια και την Υγεία, Lamberto Bertolè, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της πόλης και της διοίκησής της, ανανεώνοντας τη δέσμευσή του: «Να επιμείνουμε στην παρουσία των κινητών μονάδων στους δρόμους, στην παρουσία του Κέντρου Sammartini, στις υπηρεσίες των κέντρων ημερήσιας φροντίδας και σε όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται καθημερινά για να συναντήσουμε τους αδιάλλακτους των δρόμων και να τους πείσουμε να δεχτούν τη φιλοξενία στα κέντρα υποδοχής».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχουν οι τοπικές αρχές, στο πλαίσιο του σχεδίου για την αντιμετώπιση του κρύου «από τις 17 Νοεμβρίου έχουν φιλοξενηθεί περίπου 700 άτομα στα 11 κέντρα που λειτουργούν το χειμώνα, επιπλέον των κανονικών κέντρων που λειτουργούν όλο το χρόνο. Υπάρχουν ακόμα ελεύθερες θέσεις και το να τις γεμίσουμε σημαίνει να σώσουμε ζωές».

*Με πληροφορίες από il Fatto Quotidiano







Διαβάστε επίσης