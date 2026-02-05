Snoop Dogg: Κράτησε τη φλόγα στη λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ξεσήκωσε το κοινό στη βόρεια Ιταλία στις 4 Φεβρουαρίου, ο Snoop Dog, ο οποίος συμμετείχε στη λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Gallarate, κοντά στο Μιλάνο. Ο διάσημος ράπερ έτρεξε χαλαρά, χόρεψε και χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους κατά μήκος της διαδρομής, σκορπίζοντας χαμόγελα και ενθουσιασμό.

Βίντεο από τη συμμετοχή του έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ το χαλαρό του τζόκινγκ και το χαρακτηριστικό του στυλ. Φορώντας την επίσημη λευκή στολή της διοργάνωσης, ο Snoop Dogg βγήκε μέσα από το πλήθος και μετέφερε τη φλόγα από τη Via Pegoraro έως την Piazza Libertà, χαιρετώντας τον κόσμο και κάνοντας χορευτικές φιγούρες.

Επίτιμος προπονητής για τους Αγώνες του 2026

Ο Snoop Dogg, που είχε ξεχωρίσει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, επιστρέφει τώρα ως μέλος της ολυμπιακής ομάδας του NBC ενόψει των Αγώνων Milano Cortina 2026.

Ο δημοφιλής ράπερ έχει οριστεί ως ο πρώτος επίτιμος προπονητής της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ για το 2026.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του, συναντήθηκε με αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο πρωταθλητής καλλιτεχνικού πατινάζ Ilia Malinin, ο οποίος εντυπωσίασε εκτελώντας backflip μπροστά του.