«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Η WADA (Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ) διερευνά μια ιατρική αμέλεια που επιτρέπει στους σκιέρ να αυξάνουν το μέγεθος των γεννητικών τους οργάνων για να αποκτήσουν μεγαλύτερες και επομένως καλύτερες στολές.

Το έχουν ονομάσει «Penisgate» και θα μπορούσε να είναι το σκάνδαλο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) εξετάζει το ενδεχόμενο έναρξης προκαταρκτικής έρευνας για πιθανή υπόθεση αθλητικών παρατυπιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild , ορισμένοι αθλητές του σκι φέρονται να χρησιμοποίησαν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους για να αλλάξουν τις επίσημες μετρήσεις του σώματός τους, αποκτώντας έτσι ελαφρώς μεγαλύτερες και ενδεχομένως υψηλότερης απόδοσης στολές.

Ο ρόλος των στολών σκι

Στο άλμα με σκι, η στολή δεν είναι απλώς τεχνικό ρούχο: είναι μια αεροδυναμική επιφάνεια. Πριν από την έναρξη της σεζόν, οι αθλητές υποβάλλονται σε τρισδιάστατες σαρώσεις σώματος που έχουν εγκριθεί από την Διεθνή Ομοσπονδία Σκι (FIS), παρουσία γιατρού. Οι μετρήσεις - οι οποίες περιλαμβάνουν το ύψος, το μήκος των άκρων και το ύψος της εσωτερικής ραφής - χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας ειδικά κατασκευασμένης στολής.

Ο Dan Dwyer, αναπληρωτής καθηγητής αθλητικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Deakin, δήλωσε στον Guardian ότι ακόμη και οι μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά: μια ελαφρώς πιο χαλαρή στολή αυξάνει την επιφάνεια που εκτίθεται στον αέρα και επομένως δημιουργεί επιπλέον άντωση. Αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να κάνει τη διαφορά όσον αφορά το αποτέλεσμα και, επομένως, ένα μετάλλιο.

Ο Sandro Pertile, διευθυντής αγώνων ανδρών της FIS, το επιβεβαίωσε επίσης: «Κάθε επιπλέον εκατοστό μετράει. Αν η επιφάνεια της στολής αυξηθεί έστω και κατά 5%, η πτήση γίνεται μεγαλύτερη. Όλοι πιέζουν τους κανόνες στα όριά τους, επειδή όλοι θέλουν να κερδίσουν».

Σε τι χρησιμοποιείται το υαλουρονικό οξύ;

Αλλά τι σχέση έχει το υαλουρονικό οξύ, το υλικό πλήρωσης που χρησιμοποιείται συνήθως στην αισθητική ιατρική, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες; Οι έρευνες της Wada επικεντρώνονται στη χρήση αυτού του προϊόντος για τη μεγέθυνση του πέους: οι ενέσεις επιτρέπουν μια προσωρινή αύξηση της περιφέρειας του πέους. Το αποτέλεσμα διαρκεί αρκετούς μήνες (έξι έως δώδεκα) επειδή το υλικό απορροφάται σταδιακά. Η διεύρυνση της περιφέρειας του πέους θα επέτρεπε στους αθλητές να παρουσιαστούν για επίσημη μέτρηση με ελαφρώς αυξημένες διαστάσεις σώματος, αποκτώντας έτσι μια μεγαλύτερη και επομένως πιο αποτελεσματική στολή.

Είναι ντόπινγκ;

Η υπόθεση ανοίγει ένα νέο σενάριο στην καταπολέμηση του ντόπινγκ, επειδή το υαλουρονικό οξύ δεν είναι ουσία ντόπινγκ με την παραδοσιακή έννοια. Δηλαδή δεν βελτιώνει τη δύναμη, την αντοχή ή τον χρόνο αποκατάστασης. Ωστόσο, η WADA αποφάσισε να ανοίξει έναν φάκελο επειδή η υπόθεση θα μπορούσε να εμπίπτει στις πρακτικές «χειραγώγησης» των ελέγχων ή της σκόπιμης παράκαμψης τεχνικών κανόνων, μια γκρίζα ζώνη που έχει ήδη διερευνηθεί στο παρελθόν με υλικά, ραφές και στάση σώματος κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.

Δεν χρεώνεται κανένας σκιέρ

Σε συνέντευξη Τύπου στο Μιλάνο, ο Γενικός Διευθυντής της WADA, Olivier Niggli, διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν έχει καμία ένδειξη ότι οι ενέσεις πραγματοποιούνται στην πραγματικότητα, αλλά ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος να διερευνήσει το θέμα εάν προκύψουν αξιόπιστα στοιχεία.

Προς το παρόν, δεν κατηγορούνται σκιέρ και δεν έχουν προκύψει συγκεκριμένες υποθέσεις. Μέχρι στιγμής, όλα περιορίζονται στην έρευνα της γερμανικής εφημερίδας, η οποία, επικαλούμενη «εσωτερικές πληροφορίες», ανέφερε ότι ορισμένοι αθλητές άλματος σκι είχαν χρησιμοποιήσει υαλουρονικό οξύ.

