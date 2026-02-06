Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Με τη Μαράια Κάρεϊ η τελετή έναρξης - Ποιοι θα εμφανιστούν

Λαμπερή τελετή με διεθνείς αστέρες, μουσική και πολιτιστικές αναφορές από την Ιταλία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Με τη Μαράια Κάρεϊ η τελετή έναρξης - Ποιοι θα εμφανιστούν

Η Μαράια Κάρεϊ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’Αμπέτσο, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 Φεβρουαρίου, αναμένεται να είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές στην ιστορία του θεσμού, με ένα πραγματικά all-star καλλιτεχνικό πρόγραμμα που συνδυάζει παγκόσμια μουσικά είδωλα, κορυφαίους Ιταλούς καλλιτέχνες και διεθνείς προσωπικότητες.

Οι διοργανωτές των Αγώνων επιβεβαίωσαν ότι η τελετή θα ξεδιπλωθεί σε πολλαπλές τοποθεσίες, τόσο στο Μιλάνο όσο και στο ιστορικό ορεινό θέρετρο της Κορτίνα, δίνοντας έμφαση στο θέμα της αρμονίας, της ενότητας και της πολιτιστικής ταυτότητας της Ιταλίας.

Μαράια Κάρεϊ: Η πρώτη μεγάλη ανακοίνωση

Η Μαράια Κάρεϊ ήταν η πρώτη καλλιτέχνιδα που ανακοινώθηκε επίσημα για την τελετή έναρξης.

Σύμφωνα με την Ολυμπιακή Επιτροπή, η παγκόσμια σταρ «εκφράζει απόλυτα το συναισθηματικό φορτίο που συνοδεύει την πορεία προς τους Αγώνες», υπογραμμίζοντας ότι η μουσική λειτουργεί ως παγκόσμια γλώσσα που ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς.

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από τις πρόβες στα κοινωνικά δίκτυα έχουν ήδη ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών, κάνοντας τους φαν να ανυπομονούν, ενώ όλα δείχνουν πως η τελετή έναρξης θα αποτελέσει μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά.

Αντρέα Μποτσέλι: Η φωνή της Ιταλίας

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Ιταλούς καλλιτέχνες διεθνώς, θα συμμετάσχει επίσης στην τελετή. Ο Μποτσέλι είχε εμφανιστεί και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τορίνο το 2006.

Σε δήλωσή του τόνισε πως η συμμετοχή του σε Ολυμπιακή τελετή αποτελεί «μεγάλη τιμή και βαθιά συγκινητική εμπειρία», επισημαίνοντας τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός.

Ιταλικό θέατρο και κινηματογράφος στο προσκήνιο

Σημαντικό ρόλο στην τελετή θα έχουν και γνωστοί Ιταλοί ηθοποιοί. Η Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε, γνωστή στο διεθνές κοινό από τη σειρά The White Lotus, θα προσφέρει - σύμφωνα με τους διοργανωτές - «μια στιγμή έντονου συναισθηματικού αντίκτυπου».

https://www.instagram.com/reel/DUYyXGSDFoV/

Παράλληλα, ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, από τους πιο καταξιωμένους Ιταλούς ηθοποιούς με διεθνή καριέρα, φαίνεται πως θα δώσει μια «ισχυρή ερμηνεία» βασισμένη σε ειδικά γραμμένο σενάριο, συνοδευόμενη από πρωτότυπη μουσική του βιολονίστα Giovanni Zanon.

Λάουρα Παουζίνι, Λανγκ Λανγκ και Τσετσίλια Μπαρτόλι

Στο μουσικό πρόγραμμα ξεχωρίζει και η Λάουρα Παουζίνι, μία από τις πιο επιτυχημένες Ιταλίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών, με πολυετή διεθνή καριέρα και πολυάριθμα βραβεία.

Τη σκηνή της τελετής θα ανέβει και ο παγκοσμίου φήμης Κινέζος πιανίστας Λανγκ Λανγκ, ο οποίος έχει συμμετάσχει ξανά σε Ολυμπιακή τελετή, στους Αγώνες του Πεκίνου το 2008.

Μαζί του θα εμφανιστεί η κορυφαία Ιταλίδα μεσόφωνος Τσετσίλια Μπαρτόλι, πολυβραβευμένη με βραβεία Grammy, εκπροσωπώντας τη μεγάλη ιταλική οπερατική παράδοση.

Ghali: H σύγχρονη φωνή της νέας Ιταλίας

Το παρόν της σύγχρονης μουσικής σκηνής θα εκπροσωπήσει ο Ghali, ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της ιταλικής ραπ και ποπ σκηνής.

Με ρίζες από την Τυνησία και στίχους σε ιταλικά, γαλλικά και αραβικά, ο Ghali συμβολίζει τη σύγχρονη, πολυπολιτισμική ταυτότητα της Ιταλίας.

Ο Σνουπ Ντογκ κράτησε την Ολυμπιακή φλόγα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του Σνουπ Ντογκ, ο οποίος συμμετείχε στη λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, κρατώντας την Ολυμπιακή φλόγα μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης. Ο διάσημος Αμερικανός καλλιτέχνης, ως πρώτος επίτιμος προπονητής, έδωσε ξεχωριστό χρώμα στη διαδρομή της φλόγας, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Η συμμετοχή του εντάσσεται στη φιλοσοφία των διοργανωτών να συνδέσουν το Ολυμπιακό ιδεώδες με τη σύγχρονη παγκόσμια κουλτούρα, αξιοποιώντας πρόσωπα με παγκόσμια απήχηση και ισχυρή παρουσία στη διεθνή σκηνή.

Πότε και πού θα προβληθεί

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Στην Ελλάδα, η μετάδοση αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00 ώρα Ελλάδας, ενώ θα υπάρξει και εκτεταμένη κάλυψη σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Η τελετή θα μεταδοθεί από τους επίσημους τηλεοπτικούς παρόχους των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας, καθώς και μέσω διαδικτυακών streaming υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στο ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει το κορυφαίο γεγονός σε ζωντανή μετάδοση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Νεκρή μια γυναίκα έπειτα από φωτιά που είχε ξεσπάσει σε βιοτεχνία

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Η Χάλι Μπέρι παντρεύεται για τέταρτη φορά - «Eίπα ναι, μου έδωσε ενα μικρό...δαχτυλίδι»

10:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party* με το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε δύο αυτοκίνητα - Υποψίες για εμπρησμό (Βίντεο)

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Στο στόχαστρο εισιτηριοδιαφυγή και βανδαλισμοί - Αυστηρότερα πρόστιμα και drone, τι αλλάζει για βενζινάδικα σε πολυκατοικίες και για τα ταξί

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου αντιστράτηγου στη Μόσχα – Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη

10:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός courier έκανε διανομή ναρκωτικών - Εξάρθρωση σπείρας με δίκτυο δεκάδων πελατών

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Ναόμι Κάμπελ και Μικ Τζάγκερ στο βιβλίο επαφών του Επστάιν - Τα ταξίδια και τα χλιδάτα πάρτι

10:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βίρτους και Euroleague

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου - Δημοσιογράφος που εμπλέκεται στην προκαταρκτική: «Καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα»

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΚΤ παρακολουθεί την άνοδο του ευρώ – «Η ανατίμηση δεν είναι δραματική», σχολιάζει ο Στουρνάρας

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Πολάκη κατά Τσίπρα με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου: «Κάποιοι δε σήκωναν το θέμα»

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων - Τι τον πρόδωσε

09:42ΜΠΑΣΚΕΤ

«Συναγερμός» στη EuroLeague: Οι Μπακς αποδέσμευσαν τον Χέιζ-Ντέιβις

09:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: «Μπήκαν» με κλεμμένο αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford και Geely σε συζητήσεις για συνεργασία στην Ευρώπη

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρία χρόνια από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία: «Έθαψα τα παιδιά μου σε σακούλες σκουπιδιών» - 53.000 νεκροί

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα δύο παιδιών η 59χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Πώς έγινε το τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων - Τι τον πρόδωσε

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το myPROPERTY για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την έκπτωση έως 20%

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου - Δημοσιογράφος που εμπλέκεται στην προκαταρκτική: «Καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα»

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Στο στόχαστρο εισιτηριοδιαφυγή και βανδαλισμοί - Αυστηρότερα πρόστιμα και drone, τι αλλάζει για βενζινάδικα σε πολυκατοικίες και για τα ταξί

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσκοποι στην Ελλάδα: Από τον Γερμανό με τα κιάλια στην Κω, στην «ράφτρα» στο Παγκράτι και στον Σμήναρχο στο Καβούρι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στη σκιά του «δράκου»: Τι συνδέει τον Έλληνα σμήναρχο με τους 4 στη Γαλλία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα δύο παιδιών η 59χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Πώς έγινε το τροχαίο

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Ναόμι Κάμπελ και Μικ Τζάγκερ στο βιβλίο επαφών του Επστάιν - Τα ταξίδια και τα χλιδάτα πάρτι

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

«Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν» - Παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρία χρόνια από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία: «Έθαψα τα παιδιά μου σε σακούλες σκουπιδιών» - 53.000 νεκροί

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στο λιμάνι του Πειραιά - Δεμένα τα πλοία, κανονικά εκτελούνται δρομολόγια από Ραφήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ