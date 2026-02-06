Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Με τη Μαράια Κάρεϊ η τελετή έναρξης - Ποιοι θα εμφανιστούν

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’Αμπέτσο, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 Φεβρουαρίου, αναμένεται να είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές στην ιστορία του θεσμού, με ένα πραγματικά all-star καλλιτεχνικό πρόγραμμα που συνδυάζει παγκόσμια μουσικά είδωλα, κορυφαίους Ιταλούς καλλιτέχνες και διεθνείς προσωπικότητες.

Οι διοργανωτές των Αγώνων επιβεβαίωσαν ότι η τελετή θα ξεδιπλωθεί σε πολλαπλές τοποθεσίες, τόσο στο Μιλάνο όσο και στο ιστορικό ορεινό θέρετρο της Κορτίνα, δίνοντας έμφαση στο θέμα της αρμονίας, της ενότητας και της πολιτιστικής ταυτότητας της Ιταλίας.

Μαράια Κάρεϊ: Η πρώτη μεγάλη ανακοίνωση

Η Μαράια Κάρεϊ ήταν η πρώτη καλλιτέχνιδα που ανακοινώθηκε επίσημα για την τελετή έναρξης.

? Mariah Carey will take the stage.



A performance set to define an unforgettable Opening Ceremony performance at @milanocortina26. Are you ready?#Olympics pic.twitter.com/bH7IlxiW1z — The Olympic Games (@Olympics) December 15, 2025

Σύμφωνα με την Ολυμπιακή Επιτροπή, η παγκόσμια σταρ «εκφράζει απόλυτα το συναισθηματικό φορτίο που συνοδεύει την πορεία προς τους Αγώνες», υπογραμμίζοντας ότι η μουσική λειτουργεί ως παγκόσμια γλώσσα που ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς.

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από τις πρόβες στα κοινωνικά δίκτυα έχουν ήδη ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών, κάνοντας τους φαν να ανυπομονούν, ενώ όλα δείχνουν πως η τελετή έναρξης θα αποτελέσει μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά.

Αντρέα Μποτσέλι: Η φωνή της Ιταλίας

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Ιταλούς καλλιτέχνες διεθνώς, θα συμμετάσχει επίσης στην τελετή. Ο Μποτσέλι είχε εμφανιστεί και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τορίνο το 2006.

Σε δήλωσή του τόνισε πως η συμμετοχή του σε Ολυμπιακή τελετή αποτελεί «μεγάλη τιμή και βαθιά συγκινητική εμπειρία», επισημαίνοντας τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός.

Ιταλικό θέατρο και κινηματογράφος στο προσκήνιο

Σημαντικό ρόλο στην τελετή θα έχουν και γνωστοί Ιταλοί ηθοποιοί. Η Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε, γνωστή στο διεθνές κοινό από τη σειρά The White Lotus, θα προσφέρει - σύμφωνα με τους διοργανωτές - «μια στιγμή έντονου συναισθηματικού αντίκτυπου».

Παράλληλα, ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, από τους πιο καταξιωμένους Ιταλούς ηθοποιούς με διεθνή καριέρα, φαίνεται πως θα δώσει μια «ισχυρή ερμηνεία» βασισμένη σε ειδικά γραμμένο σενάριο, συνοδευόμενη από πρωτότυπη μουσική του βιολονίστα Giovanni Zanon.

Λάουρα Παουζίνι, Λανγκ Λανγκ και Τσετσίλια Μπαρτόλι

Στο μουσικό πρόγραμμα ξεχωρίζει και η Λάουρα Παουζίνι, μία από τις πιο επιτυχημένες Ιταλίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών, με πολυετή διεθνή καριέρα και πολυάριθμα βραβεία.

Τη σκηνή της τελετής θα ανέβει και ο παγκοσμίου φήμης Κινέζος πιανίστας Λανγκ Λανγκ, ο οποίος έχει συμμετάσχει ξανά σε Ολυμπιακή τελετή, στους Αγώνες του Πεκίνου το 2008.

Μαζί του θα εμφανιστεί η κορυφαία Ιταλίδα μεσόφωνος Τσετσίλια Μπαρτόλι, πολυβραβευμένη με βραβεία Grammy, εκπροσωπώντας τη μεγάλη ιταλική οπερατική παράδοση.

Ghali: H σύγχρονη φωνή της νέας Ιταλίας

Το παρόν της σύγχρονης μουσικής σκηνής θα εκπροσωπήσει ο Ghali, ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της ιταλικής ραπ και ποπ σκηνής.

Με ρίζες από την Τυνησία και στίχους σε ιταλικά, γαλλικά και αραβικά, ο Ghali συμβολίζει τη σύγχρονη, πολυπολιτισμική ταυτότητα της Ιταλίας.

Ο Σνουπ Ντογκ κράτησε την Ολυμπιακή φλόγα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του Σνουπ Ντογκ, ο οποίος συμμετείχε στη λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, κρατώντας την Ολυμπιακή φλόγα μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης. Ο διάσημος Αμερικανός καλλιτέχνης, ως πρώτος επίτιμος προπονητής, έδωσε ξεχωριστό χρώμα στη διαδρομή της φλόγας, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Η συμμετοχή του εντάσσεται στη φιλοσοφία των διοργανωτών να συνδέσουν το Ολυμπιακό ιδεώδες με τη σύγχρονη παγκόσμια κουλτούρα, αξιοποιώντας πρόσωπα με παγκόσμια απήχηση και ισχυρή παρουσία στη διεθνή σκηνή.

Πότε και πού θα προβληθεί

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Στην Ελλάδα, η μετάδοση αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00 ώρα Ελλάδας, ενώ θα υπάρξει και εκτεταμένη κάλυψη σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Today I opened Google like usual, and the 2026 Winter Olympics were right there on the homepage.



I know I wasn’t the only one who saw it. Billions of people probably noticed the same image today.



The Winter Olympics in 2026 will be held in Milano–Cortina, bringing together… pic.twitter.com/AtxxQv6slI — Tav (@tav_web3) February 6, 2026

Η τελετή θα μεταδοθεί από τους επίσημους τηλεοπτικούς παρόχους των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας, καθώς και μέσω διαδικτυακών streaming υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στο ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει το κορυφαίο γεγονός σε ζωντανή μετάδοση.

