Επέστρεψαν οι θριαμβεύτριες της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών

Με το θρίαμβο επί της Ιταλίας, η Εθνική πόλο των γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη στην υδατοσφαίριση και τα κορίτσια το απέδειξαν ακόμη μια φορά.

Η επιστροφή της αποστολής έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (6/2). Στο «Ελ. Βενιζέλος» έτυχαν θερμής υποδοχής, όπως ακριβώς τους αρμόζει. Έχοντας το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές, ως το πολυτιμότερο «ενθύμιο» απ’ το ταξίδι.

Στο «Ελ. Βενιζέλος» βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αλλά και ο Γενικός Γραμματές Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

Οι δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη:

Οι δηλώσεις της Ελευθερίας Πλευρίτου: