Ζάμπια: Ψαράς έτρεχε να σωθεί από εξαγριωμένους ελέφαντες και τον σκότωσε κροκόδειλος

Τραγικό θάνατος βρήκε ένας 52χρονος ψαράς στη Ζάμπια, ο οποίος έτρεχε για να σωθεί από ένα κοπάδι ελεφάντων, όταν του επιτέθηκε ένας κροκόδειλος, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο Ντιν Νιιρέντα, επέστρεφε από ένα ψάρεμα με δύο φίλους την Τετάρτη όταν συνάντησαν απροσδόκητα τους ελέφαντες.

Τρέχοντας να σωθούν ο Νιιρέντα, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια βούτηξε σε ένα ρυάκι, κοντά στον ποταμό Λουάνγκουα, όπου καραδοκούσε το ερπετό, και τον δάγκωσε στο πόδι.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Νιιρέντα κατάφερε να απωθήσει το ερπετό χτυπώντας το με ένα μπαστούνι και σύρθηκε έξω από το νερό.

Οι δύο φίλοι του, έσπευσαν να τον βοηθήσουν και τον μετέφεραν από την όχθη του ποταμού, αλλά ο άτυχος 52χρονος πέθανε λίγο αργότερα από ακατάσχετη αιμορραγία.

Οι αξιωματικοί άγριας ζωής που επισκέφθηκαν αργότερα τον τόπο του εγκλήματος βρήκαν βαθιές πληγές από δάγκωμα στον δεξιό μηρό του Νιιρέντα.

Η Ζάμπια έχει έναν ακμάζοντα πληθυσμό ελεφάντων και οι συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους τα τελευταία χρόνια.

Ο ποταμός Λουάνγκουα, φιλοξενεί μία από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις κροκοδείλων του Νείλου στην Αφρική, σύμφωνα με οικολόγους.

Στοιχεία από το Resource Africa δείχνουν ότι από τους 26 θανάτους που σχετίζονται με την άγρια ​​ζωή που καταγράφηκαν το 2023, οι 15 προκλήθηκαν από επιθέσεις κροκοδείλων, οι περισσότεροι από αυτούς κατά μήκος του ποταμού Λουάνγκουα.

Οι αρχές της Ζάμπια έχουν επανειλημμένα προτρέψει τους ντόπιους και τους τουρίστες να επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή όταν ταξιδεύουν μέσα από ζώνες άγριας ζωής, ενώ αξιωματούχοι λένε ότι εξετάζονται μέτρα, όπως η τοποθέτηση προστατευτικών περιφράξεων, για τη μείωση των συγκρούσεων ανθρώπων - ζώων.