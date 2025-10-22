Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε 30 σορούς Παλαιστινίων αφού έλαβε τα λείψανα δύο ομήρων

Παλαιστίνιοι παρακολουθούν μέλη της Χαμάς να ψάχνουν για τα πτώματα των Ισραηλινών ομήρων στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025.

Το Ισραήλ επέστρεψε σήμερα τις σορούς 30 Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού. Την ανακοίνωση έκανε το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Με τη νέα αυτή παράδοση σορών, ο συνολικός αριθμός των νεκρών που έχουν επιστραφεί από τις 10 Οκτωβρίου από το Ισραήλ στην Χαμάς ανέρχεται σε 195.

Η επιστροφή των σορών πραγματοποιείται βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που προβλέπει ότι το Ισραήλ οφείλει να παραδίδει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε λείψανο Ισραηλινού ομήρου που παραδίδεται από τη Χαμάς.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τα λείψανα δύο ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα. Πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς. Από τις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, έχουν επιστραφεί συνολικά τα λείψανα 15 Ισραηλινών ομήρων από τις 28 σορούς που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

