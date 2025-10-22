Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε 30 σορούς Παλαιστινίων αφού έλαβε τα λείψανα δύο ομήρων

Σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο υγείας, οι σοροί παραδόθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που προβλέπει ανταλλαγή 15 νεκρών Παλαιστινίων για κάθε μια σορό ομήρου

Newsbomb

Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε 30 σορούς Παλαιστινίων αφού έλαβε τα λείψανα δύο ομήρων

Παλαιστίνιοι παρακολουθούν μέλη της Χαμάς να ψάχνουν για τα πτώματα των Ισραηλινών ομήρων στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ισραήλ επέστρεψε σήμερα τις σορούς 30 Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού. Την ανακοίνωση έκανε το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Με τη νέα αυτή παράδοση σορών, ο συνολικός αριθμός των νεκρών που έχουν επιστραφεί από τις 10 Οκτωβρίου από το Ισραήλ στην Χαμάς ανέρχεται σε 195.

Η επιστροφή των σορών πραγματοποιείται βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που προβλέπει ότι το Ισραήλ οφείλει να παραδίδει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε λείψανο Ισραηλινού ομήρου που παραδίδεται από τη Χαμάς.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τα λείψανα δύο ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα. Πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς. Από τις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, έχουν επιστραφεί συνολικά τα λείψανα 15 Ισραηλινών ομήρων από τις 28 σορούς που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας για ευλογιά: Οι αποζημιώσεις για τις θανατώσεις των ζώων έχουν δρομολογηθεί, θα καταβληθούν άμεσα - Γιατί δεν προχωρά ο εμβολιασμός

15:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απεργία πείνας ξεκίνησε ένας Κουβανός που απελάθηκε σε απομακρυσμένο αφρικανικό βασίλειο

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε 30 σορούς Παλαιστινίων αφού έλαβε τα λείψανα δύο ομήρων

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Άσκηση πυρηνικού πολέμου πραγματοποίησε η Ρωσία: «Προγραμματισμένη», λέει ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε ενοικιαζόμενα δωμάτια - «Άρπαξε» η κουζίνα

15:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κατήγγειλε απαγόρευση εισόδου σε συγγενείς θυμάτων Τεμπών επειδή φορούσαν κονκάρδες

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

15:04LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Αλάνα Χαντίντ - Τζίτζι και Μπέλα συγκινημένες στον γάμο της αδελφής τους

15:03ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Φονικός συνδυασμός από ασθένειες, τραυματισμούς και πείνα στη Γάζα, στη σκιά της εκεχειρίας

14:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη

14:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Kaizen Gaming για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα Best Workplace in Tech™

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν μητέρα και δίχρονο παιδί σε σοβαρή σύγκρουση

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα σε ξενοδοχείο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

14:45ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο: Συνελήφθη ο Κινέζος λογιστής των καρτέλ του Μεξικού - Το «σκοτεινό» ταξίδι του στον κόσμο των ναρκωτικών

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή που Ρώσος χειριστής drone σκοτώνει συστρατιώτη του που πήγαινε να παραδοθεί - Δείτε βίντεο

14:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δίωξη ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ για το περιστατικό με Λανουά

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Γέφυρα ζωής για αναίσθητο βρέφος – Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο συνοδεία περιπολικού

14:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Χωρίς φιλόλογο και άλλες έξι ειδικότητες το Γυμνάσιο Ιθάκης

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ξανάνοιξε τις πόρτες του το Λούβρο μετά τη συγκλονιστική ληστεία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν μητέρα και δίχρονο παιδί σε σοβαρή σύγκρουση

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε – Νεκρός ένας 58χρονος

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

15:04LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Αλάνα Χαντίντ - Τζίτζι και Μπέλα συγκινημένες στον γάμο της αδελφής τους

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

15:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κατήγγειλε απαγόρευση εισόδου σε συγγενείς θυμάτων Τεμπών επειδή φορούσαν κονκάρδες

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Γέφυρα ζωής για αναίσθητο βρέφος – Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο συνοδεία περιπολικού

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Άσκηση πυρηνικού πολέμου πραγματοποίησε η Ρωσία: «Προγραμματισμένη», λέει ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ