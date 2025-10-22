Ισραήλ: Ταυτοποίησε δύο ακόμη σορούς ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι σοροί δύο ομήρων που επέστρεψε η Χαμάς χθες Τρίτη (21/10) έχουν ταυτοποιηθεί ως Aryeh Zalmanovich και Αρχιλοχίας Tamir Adar. Ο Zalmanovich, 85 ετών κατά τη στιγμή του θανάτου του, απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Nir Oz και σκοτώθηκε σε αιχμαλωσία στις 17 Νοεμβρίου του 2023, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Ο Adar, 38 ετών όταν πέθανε, ήταν μέλος της ομάδας ασφάλειας της κοινότητας του Nir Oz και σκοτώθηκε ενώ πολεμούσε ενόπλους της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Η επιστροφή των λειψάνων τους σημαίνει ότι η Χαμάς έχει μεταφέρει 15 από τους 28 νεκρούς Ισραηλινούς ομήρους στο πλαίσιο της πρώτης φάσης μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Τα φέρετρά τους παραδόθηκαν σε στρατεύματα στο παλαιστινιακό έδαφος από τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος τα είχε παραλάβει νωρίτερα από τη Χαμάς. Ο IDF δήλωσε ότι τα φέρετρα - τα οποία συνοδεύονταν από τον στρατό - είχαν περάσει στο Ισραήλ και θα μεταφερθούν για να αναγνωριστούν επίσημα στο Τελ Αβίβ.

Η Χαμάς παρέδωσε μια σορό Παλαιστινίου σε προηγούμενες μεταφορές ομήρων, οι οποίες, όπως είπε, ήταν τυχαίες λόγω δυσκολιών στον εντοπισμό των σορών. Και οι 20 ζωντανοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

Πριν ταυτοποιηθούν τα τελευταία λείψανα, ο Ισραηλινός Στρατός τόνισε ότι «η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων». Υπήρξε αγανάκτηση στο Ισραήλ για το γεγονός ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιστρέψει όλους τους νεκρούς ομήρους.

O Aryeh Zalmanovich

Η παλαιστινιακή οργάνωση λέει ότι προσπαθεί να το κάνει αυτό, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση σορών κάτω από τα ερείπια κτηρίων που βομβαρδίστηκαν από τον Ισραηλινό Στρατό στη Γάζα. Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, το Ισραήλ απελευθέρωσε 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.718 κρατούμενους από τη Γάζα και επέστρεψε 15 πτώματα Παλαιστινίων για κάθε λείψανο Ισραηλινού ομήρου.

Με βάση την πρώτη φάση της συμφωνίας έχει επίσης αυξηθεί η βοήθεια στη Γάζα, έχουν αποχωρήσει μερικώς οι ισραηλινές δυνάμεις και έχουν διακοπεί οι μάχες- αν και η θανατηφόρα βία ξέσπασε το Σαββατοκύριακο, καθώς και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη ότι παραβίασαν τους όρους της συμφωνίας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, κατά την οποία ένοπλοι υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα στο νότιο Ισραήλ και συνέλαβαν 251 ομήρους. Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ .

