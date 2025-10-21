Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παραλαμβάνει δύο σορούς ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού μεταβαίνουν σε σημείο παράδοσης σε περιοχή στο νότο της Λωρίδας της Γάζας για να παραλάβουν τις σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Η Χαμάς δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο θυμάτων, ενώ ανέφερε πως «ανέκτησε» τις σορούς σήμερα, χωρίς να διευκρινίζει υπό ποιες συνθήκες.

Η παράδοση των σορών πραγματοποιείται στο πλαίσιο ανθρωπιστικής συνεννόησης με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, την ώρα που συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Γάζα και οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων.

