Σκάνδαλο στη Σκωτία: Παίκτες των Ρέιντζερς μετατρέπουν σε ερωτικές φωλιές δωμάτια αποθεραπείας

Σεξουαλικό σκάνδαλο αναστατώνει τη Σκωτία και συγκεκριμένα τους Ρέιντζερς. Η ομάδα της Γλασκόβης είναι στη μέση καταγγελιών, οι οποίες υποστηρίζουν πως παίκτες χρησιμοποιούν δωμάτια ξενοδοχείο που κλείνει το κλαμπ για αποθεραπεία, για να κάνουν προσωπικά-ερωτικά ραντεβού.

Τα δωμάτια τα κλείνουν μέλη του ιατρικού τιμ ή οι φυσιοθεραπευτές. Και πρόκειται φυσικά για ξενοδοχείο κυρίως εκτός Γλασκόβης. Με σκοπό να μπορούν να κάνουν μασάζ και συνεδρίες αποθεραπείας οι ποδοσφαιριστές.

Όμως οι παίκτες φέρονται να εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, για ερωτικές συνευρέσεις. Φέρνοντας γυναίκες δηλαδή.

Το σκάνδαλο όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Σκωτία, ξέσπασε όταν σύζυγος ποδοσφαιριστή υποψιάστηκε τον άντρα της για εξωσυζυγική σχέση. Φτάνοντας στο σημείο να καταγγείλει το γεγονός στο σύλλογο του συζύγου της.

Οι αντιδράσεις ήταν μεγάλες, μέλος του ιατρικού τιμ εκδιώχθηκε, δίχως να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος εμπλοκής του. Αυτό έχει φέρει αναστάτωση εντός του κλαμπ, καθώς οι εργαζόμενοι στους Ρέιντζερς θεωρούν πως εκδιώχθηκε άδικα, για να μην την πληρώσουν οι παίκτες.

Συν τοις άλλοις, το θέμα είναι και αγωνιστικό καθώς κανείς δεν γνωρίζει αν έγιναν όντως οι κατάλληλες αποθεραπείες στους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Οι Ρέιντζερς επισήμως σχολίασαν για το θέμα: «Το κλαμπ δεν σχολιάζει φήμες ή εικασίες, αναμένει από όλους όσοι εκπροσωπούν την ομάδα να τηρούν τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα».