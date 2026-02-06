Κίνα: Αγρότης «πέταξε» γουρούνι με drone και προκάλεσε επικό black out
Το άτυχο ζώο μπερδεύτηκε στα καλώδια των γραμμών ρεύματος
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για τουλάχιστον 10 ώρες έμειναν χιλιάδες άνθρωποι σε μία επαρχιακή περιοχή της Κίνας για έναν αδιανόητο λόγο.
Ένας αγρότης αποφάσισε να μεταφέρει το γουρούνι του, αλλά ο τρόπος ήταν μάλλον πρωτότυπος. Επιστράτευσε ένα drone...
Και κάπου εκεί όλα πήγαν τελείως στραβά...
Το drone σήκωσε το ζώο από το έδαφος, αλλά χτύπησε σε γραμμές ηλεκτροδότησης.
Ως αποτέλεσμα, το γουρούνι κόλλησε και χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Μια ομάδα 12 ειδικών χρειάστηκε να εργαστεί για σχεδόν 10 ώρες για να αποκαταστήσει το ηλεκτρικό ρεύμα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Επέστρεψαν οι θριαμβεύτριες της ομάδας πόλο γυναικών
19:57 ∙ BOMBER
Ο σάπιος συνδικαλισμός είναι must
19:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απανατωτές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το Λασίθι
19:42 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
19:27 ∙ WHAT THE FACT
Κίνα: Αγρότης «πέταξε» γουρούνι με drone και προκάλεσε επικό black out
19:02 ∙ WHAT THE FACT
Ο χαμένος τάφος θρυλικού Βίκινγκ «Ιβάρ ο Ασπόνδυλος» μπορεί τελικά να βρέθηκε...
18:37 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold Out το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής
17:13 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ