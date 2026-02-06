Κίνα: Αγρότης «πέταξε» γουρούνι με drone και προκάλεσε επικό black out

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για τουλάχιστον 10 ώρες έμειναν χιλιάδες άνθρωποι σε μία επαρχιακή περιοχή της Κίνας για έναν αδιανόητο λόγο.

Ένας αγρότης αποφάσισε να μεταφέρει το γουρούνι του, αλλά ο τρόπος ήταν μάλλον πρωτότυπος. Επιστράτευσε ένα drone...

Και κάπου εκεί όλα πήγαν τελείως στραβά...

Το drone σήκωσε το ζώο από το έδαφος, αλλά χτύπησε σε γραμμές ηλεκτροδότησης.

Ως αποτέλεσμα, το γουρούνι κόλλησε και χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Μια ομάδα 12 ειδικών χρειάστηκε να εργαστεί για σχεδόν 10 ώρες για να αποκαταστήσει το ηλεκτρικό ρεύμα.