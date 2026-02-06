Δασκάλα γιόγκα: Βόμβες, απειλές κι αναρτήσεις: «Η Σοφία δεν τιμωρεί, η Σοφία αποκαλύπτει»

Σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας φέρεται να αντιμετωπίζει η 56χρονη δασκάλα γιόγκα, η οποία συνελήφθη για επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων κι από χθες είναι προφυλακισμένη.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το περιβάλλον της είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές, ενώ φέρεται να μην λάμβανε την αγωγή της και γι αυτό το λόγο είχε αυτές τις εξάρσεις. Η πρώτη βόμβα που τοποθέτησε ήταν το 2016 στο αυτοκίνητο του πατέρα της, κι έκτοτε ανέπτυξε δεξιότητες στην κατασκευή ανάλογων βομβών.

Τρεις επιθέσεις σε 12 ημέρες

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα είχε προβεί σε τρεις επιθέσεις σε διάστημα μόλις 12 ημερών. Στην πρώτη χρονικά, στην Κηφισιά, υπήρξε τραυματισμός ενός άνδρα, ενώ στην τελευταία, στις 29 Ιανουαρίου, θύμα της έπεσε μια παλιά της γειτόνισσα.

Μιλώντας σχετικά, ο γιος περιέγραψε τη μητέρα του ως ένα άτομο με σοβαρή ψυχική διαταραχή που δεν έχει λάβει την κατάλληλη φροντίδα από την πολιτεία. Την ίδια ώρα, συγγενείς θύματος της γυναίκας περιγράφει πως η ίδια «καραδοκούσε στη γειτονιά» για να τοποθετήσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. «Η Σοφία δεν τιμωρεί, η Σοφία αποκαλύπτει. Κανείς δεν αντέχει να βλέπει τον εαυτό του χωρίς μάσκα». «Να βλέπατε τα μούτρα όλων αυτών που είναι εναντίον μου πώς κάνουν όταν με βλέπουν μπροστά τους. Λες και βλέπουν τη θεία δίκη», ήταν μερικές από τις αναρτήσεις της.

Τα έβγαζε πέρα δύσκολα

Όπως προέκυψε από τα ρεπορτάζ, η 56χρονη ζητούσε κατά καιρούς χρήματα και φιλοξενία από στενούς συγγενείς, φίλους, ακόμα και γείτονες. Οι αρνήσεις τους, ωστόσο, θόλωναν όπως φαίνεται το μυαλό της, με την ίδια να οργανώνει μία σειρά από εκδικητικά χτυπήματα.

Γνώριμη των Αρχών

Η 56χρονη δασκάλα της γιόγκα ήταν γνώριμη των Αρχών, από την πρώτη της επίθεση, με θύμα τον πατέρα της. «Την καλόπιανα, της μιλούσα ωραία και αυτή με κορόιδευε. Είχε μπει στη φυλακή και όταν βγήκε από τη φυλακή, ήθελε κάποια χρήματα να μπορέσει να ορθοποδήσει πάλι, να γίνει όπως πρώτα. Της έδινε ο αδελφός μου λεφτά, τα έτρωγε. Μετά από λίγο άντε ξανά λεφτά», είπε σχετικά η θεία της.

Όπως προκύπτει η 56χρονη έμεινε μόνη κι αβοήθητη. Παρατημένη από οικείους και πολιτεία, με την πάροδο του χρόνου και χωρίς να λαμβάνει την αγωγή της, έγινε πιο επικίνδυνη, κυρίως για τον ίδιο της τον εαυτό. «Είχε ξαναμπεί σε ψυχιατρείο πολλές φορές και την άφησαν χωρίς να της γίνει επαρκής θεραπεία», είπε σχετικά ο γιος της. «Θέλει βοήθεια και δυστυχώς δεν της δίνεται ούτε η σωστή βοήθεια».

