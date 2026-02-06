Στις φυλακές Κορυδαλλού η δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών

«Είχε ξαναμπεί σε ψυχιατρείο πολλές φορές και την άφησαν χωρίς να της γίνει επαρκής θεραπεία. Θέλει βοήθεια και δυστυχώς δεν της δίνεται ούτε η σωστή βοήθεια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο γιος της 56χρονης δασκάλας γιόγκα 

Στις φυλακές Κορυδαλλού η δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών
Στο ψυχιατρικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού εξακολουθεί να κρατείται η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που συνελήφθη για την τοποθέτηση εμπρηστικών μηχανισμών σε οχήματα συγγενών και φίλων της, προκαλώντας αναστάτωση και σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα των αστυνομικών Αρχών, η 56χρονη φέρεται να είχε επανειλημμένη εμπλοκή σε παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν, γεγονός που καταδεικνύει μια σταθερή ροπή σε πράξεις βίας με εκρηκτικούς και εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Ειδικότερα, η γυναίκα είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2016 στη Νέα Ερυθραία, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για «έκρηξη», «εμπρησμό» και «διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς». Έναν μήνα αργότερα, συνελήφθη εκ νέου στη Μεταμόρφωση, αυτή τη φορά για αδικήματα που αφορούσαν και πάλι «έκρηξη» και «εμπρησμό».

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν την υπόθεση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ψυχιατρική αξιολόγηση της 56χρονης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις της.

«Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο»

Στη Νέα Ερυθραία, τη Μεταμόρφωση και την Κηφισιά, τέσσερις εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα μέσα σε 12 ημέρες αποδίδονται σε 56χρονη δασκάλα γιόγκα, η οποία συνελήφθη και οδηγήθηκε μετά την προφυλάκισή της στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Κορυδαλλού.

Η 56χρονη, γνωστή για αινιγματικές αναρτήσεις στα social media, φέρεται να στοχοποιούσε συγγενείς, φίλους και γείτονες που αρνήθηκαν οικονομική βοήθεια ή φιλοξενία. Ζητούσε κατά καιρούς χρήματα από το κοντινό περιβάλλον της και οι απορρίψεις φαίνεται να πυροδοτούσαν βίαιες αντιδράσεις. Οι επιθέσεις προκάλεσαν αναστάτωση στις γειτονιές και μόνο χάρη στην τύχη δεν υπήρξαν θύματα μετά τις εκρήξεις στα οχήματα.

Ο γιος της τονίζει την ανάγκη θεραπείας: «Είχε ξαναμπεί σε ψυχιατρείο πολλές φορές και την άφησαν χωρίς να της γίνει επαρκής θεραπεία. Θέλει βοήθεια και δυστυχώς δεν της δίνεται ούτε η σωστή βοήθεια». Τα θύματα, ταραγμένα, περιμένουν δικαίωση, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ιστορικό και τις μεθόδους της.

Η δράση της 56χρονης ξεκίνησε στις 17 Ιανουαρίου στη Μεταμόρφωση, όπου έβαλε στόχο το αυτοκίνητο θείας της στο γκαράζ πολυκατοικίας. Η έκρηξη τρομοκράτησε τους ενοίκους. «Το δικό μου αυτοκίνητο έκαψε. Εγώ είμαι η θεία. Έγιναν οι εκρήξεις μέσα στο γκαράζ. Τρομάξαμε όλοι, σηκωθήκαμε στο πόδι. Πάθαμε σοκ», περιέγραψε η θεία, πιστεύοντας ότι η ανιψιά της ενεργούσε από εκδίκηση επειδή αρνήθηκε να της δώσει χρήματα. «Είναι ατίθαση κοπέλα. Ζητάει λεφτά. Ήθελε να πάρει λεφτά».

Έξι μέρες μετά, στις 23 Ιανουαρίου στη Νέα Ερυθραία, ισχυρή έκρηξη σε όχημα οικογενειακού φίλου τραυμάτισε ελαφρά τον ιδιοκτήτη, ο οποίος προσπάθησε μόνος του να σβήσει τη φωτιά. Την Πέμπτη στην Κηφισιά, ακόμα ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες. Η ιδιοκτήτρια ανέφερε: «Ήμασταν παλιά γειτόνισσες και μου ζητούσε οικονομική βοήθεια και φιλοξενία. Εγώ δεν μπορούσα. Δεν ξέρω πώς της ήρθε μετά από τόσα χρόνια. Είμαι πολύ ταραγμένη».

Αποκαλυπτικές αναρτήσεις και ιστορικό

Η 56χρονη πόζαρε online ως πνευματική φιγούρα: «Η Σοφία δεν τιμωρεί, η Σοφία αποκαλύπτει. Κανείς δεν αντέχει να βλέπει τον εαυτό του χωρίς μάσκα». «Να βλέπατε τα μούτρα όλων αυτών που είναι εναντίον μου πώς κάνουν όταν με βλέπουν μπροστά τους. Λες και βλέπουν τη θεία δίκη». Επίσης: «Πληρώνουν για να μου στερούν ακόμα και την τροφή και την στέγη».

Όπως έγινε γνωστό, πριν 10 χρόνια συνελήφθη για εμπρησμό αυτοκινήτου του πατέρα της, ενώ είχε νοσηλευτεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο. Νοίκιασε σπίτι στην Κηφισιά ως δασκάλα γιόγκα, αλλά συνέχιζε να απαιτεί βοήθεια. «Την καλόπιανα, της μιλούσα ωραία και αυτή με κορόιδευε. Είχε μπει στη φυλακή και ήθελε χρήματα να ορθοποδήσει. Τα έτρωγε» δήλωσε συγγενής της 56χρονης.

