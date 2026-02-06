Απανατωτές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το Λασίθι

Τρεις σεισμικές δονήσεις με διαφορά ενός λεπτού σημειώθηκαν λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) στο Λασίθι, αναστατώνοντας του κατοίκους.

Ο πρώτος σεισμός μεγέθους 3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:31, 17 Χλμ. ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου.

Ακολούθησε δεύτερος σεισμός στις 19:32, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, λίγο βορειότερα και συγκεκριμένα 16 Χλμ. ανατολικά, νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Ο τρίτος σεισμός σημειώθηκε στις 19:41, 23 Χλμ. ανατολικά νοτιοανατολικά της Χρυσής και είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ.

Διαβάστε επίσης