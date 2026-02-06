Ιπποκράτειο: «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο διευθυντής για το «φακελάκι»

Καταδικάστηκε για «φακελάκι» χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, σε ποινή φυλάκισης τριών χρόνων με αναστολή ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 30 χιλιάδων ευρώ, αλλά και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ.

Μιλώντας στο «Live News» υποστήριξε ότι δεν έχει ζητήσει ποτέ «φακελάκι». «Τα παιδιά μου περάσανε άσχημα στο σχολείο, ντρεπόντουσαν να πάνε λες και είχαν πατέρα τον φονιά. Να σας πω, έχω απογοητευτεί τόσο με την κοινωνία και δεν αξίζει να σώζεις κανέναν από την στιγμή που σου κάνουν τέτοια πράματα», υποστηρίζει ο ίδιος.

«Έχω σιχαθεί τον εαυτό μου δηλαδή, με τέτοια προσφορά, 50 χρόνια ήμουν ο ‘Άγιος Παντελεήμων’ και έτρεχα για τον καθένα, για κάθε πόνο. Όπως και για τον άντρα αυτόν που τον έδιωχναν από παντού. Δεν τον χειρουργούσε κανένας. Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου πουν ευχαριστώ, μου λένε αυτά τα πράγματα».

Η σύζυγος του ασθενή είχε καταγγείλει τον γιατρό στην Αστυνομία και είχε ακολουθήσει τις οδηγίες που της δόθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Τη σύλληψη του γιατρού διαδέχτηκαν μία σειρά από καταγγελίες ασθενών του. Όλοι τους ανέφεραν πως τους είχαν ζητηθεί «φακελάκια» για να χειρουργηθούν αλλά και για να αναλάβει ο ίδιος τη μετεγχειρητική πορεία τους.

«Θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία»

Σε βάρος του γιατρού είχε γίνει καταγγελία και το 2022. Η πλευρά του ασθενή λέει πως για εκείνη την υπόθεση ο χειρουργός καταδικάστηκε. Ο ίδιος, το αρνείται: «Δεν έχει τελεσιδικήσει (το δικαστήριο για την καταγγελία του 2022). Έχει γίνει άρση του Εφετείου. Δεν καταδικάστηκα. Αυτό που με δόλο μου είχαν βάλει στην αρχή, αυτό έμεινε».

Ο γιατρός λέει ότι κάποιοι τον έχουν στοχοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Επιμένει ότι τηρεί με ευλάβεια τον όρκο που έδωσε στον «Ιπποκράτη».

«Αν ήταν τίμια (η καταγγέλλουσα του 2022) θα έλεγε ότι ήρθαν να με πιάσουν και βγήκα ‘καθαρός’. Δεν πήρα τίποτα και ούτε έκανα τίποτα. Αλλά είναι ντροπή, τέτοια πράγματα γιατί με εμένα σκοτώνεται ο τελευταίος γιατρός που έκανε τα βαριά περιστατικά που τον λέγανε ‘Άγιο Παντελεήμονα’. Έχει γίνει και σε αυτήν μήνυση».

Υπενθυμίζεται ότι πολλές συζητήσεις είχαν προκαλέσει οι εικόνες στα τέλη του περασμένου Σεπτέμβρη, όταν ο κατηγορούμενος γιατρός εθεάθη σε καφετέρια τη μέρα που δήλωνε άρρωστος για να μην διεξαχθεί η δίκη του.

