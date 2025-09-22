Ιπποκράτειο: Στις 27 Ιανουαρίου η δίκη του διευθυντή για το «φακελάκι»

Η υπόθεση του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που κατηγορείται για δωροληψία, δεν εκδικάστηκε για ακόμη μία φορά. Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε την αναβολή της δίκης, η οποία ορίστηκε πλέον για τις 27 Ιανουαρίου 2026, ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, προσκομίζοντας έγγραφο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου σύμφωνα με τη βεβαίωση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με καρδιολογική επιπλοκή. Την κατάσταση της υγείας του ενίσχυσε με κατάθεσή της και η αδελφή του, αναφέροντας ότι ο καρδιοχειρουργός πάσχει χρόνια από καρδιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και κατά την προηγούμενη δικάσιμο είχε χορηγηθεί αναβολή, τότε λόγω τραυματισμού στη μέση που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, συνδέεται επίσης με τα καρδιολογικά του προβλήματα. Από την πλευρά της καταγγέλλουσας, ο συνήγορός της εξέφρασε αμφιβολίες για την πραγματική κατάσταση της υγείας του γιατρού, χαρακτηρίζοντας τους λόγους αναβολής «προσχηματικούς» και ζητώντας από το δικαστήριο να διερευνήσει εάν όντως νοσηλεύεται. Ο Eισαγγελέας, ωστόσο, πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να αποφασίσει τη νέα αναβολή.

