Ιπποκράτειο: Αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι»

Για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρούργου για το πλημμέλημα της δωροληψίας.

Ο κατηγορούμενος απουσιάζε απο το δικαστήριο. Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου ενημέρωσε την έδρα πως ο κατηγορούμενος υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.

Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η καταγγέλουσα με το δικηγόρο της να κάνει γνωστό ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο χειουργημένο σύζυγό της.

