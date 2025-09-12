Ιπποκράτειο: Αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι»
Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στο δικαστήριο λόγω τραυματισμού του, όπως υποστήριξε ο δικηγόρος του
Για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρούργου για το πλημμέλημα της δωροληψίας.
Ο κατηγορούμενος απουσιάζε απο το δικαστήριο. Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου ενημέρωσε την έδρα πως ο κατηγορούμενος υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.
Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η καταγγέλουσα με το δικηγόρο της να κάνει γνωστό ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο χειουργημένο σύζυγό της.
