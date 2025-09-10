Φακελάκι σε γιατρό στο Ιπποκράτειο: Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο

Συνεχίζουν οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του Διευθυντή καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας ο οποίος φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» έως και 5.000 ευρώ.

Ο γιατρός είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως στο παρελθόν για παρόμοιο αδίκημα, με ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ η υπόθεσή του εκκρεμεί στο Εφετείο.

Το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Παρασκευή.

Στο μεταξύ, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και αφέθηκε ελεύθερος.

Σημειώνεται ότι ο λόγος που ζητούσε «φακελάκι» ήταν για να παρέχει επιπλέον φροντίδα σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκονταν υπό την επίβλεψή του.

