Φακελάκι σε γιατρό στο Ιπποκράτειο: Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για διευθυντή καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που λάμβανε «φακελάκια» 3.000 έως και 5.000 ευρώ για να «προσέχει» τους ασθενείς μετεγχειρητικά

Άγγελος Βουράκης

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αττικής

Συνεχίζουν οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του Διευθυντή καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας ο οποίος φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» έως και 5.000 ευρώ.

Ο γιατρός είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως στο παρελθόν για παρόμοιο αδίκημα, με ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ η υπόθεσή του εκκρεμεί στο Εφετείο.

Το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Παρασκευή.

Στο μεταξύ, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και αφέθηκε ελεύθερος.

Σημειώνεται ότι ο λόγος που ζητούσε «φακελάκι» ήταν για να παρέχει επιπλέον φροντίδα σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκονταν υπό την επίβλεψή του.

