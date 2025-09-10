Ιπποκράτειο νοσοκομείο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιατρός με το «φακελάκι»

«Φακελάκι» έως και 5.000 ευρώ προκειμένου να παρέχει έξτρα φροντίδα σε ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και βρίσκονταν υπό την επίβλεψή του φέρεται να ζητούσε διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας, ο οποίος και συνελήφθη.

Ο γιατρός θα οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου και βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Η δίκη του αναβλήθηκε για την Παρασκευή.

Παράλληλα του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και αφέθηκε ελεύθερος.

Διαβάστε επίσης