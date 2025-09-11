«Σοφία παίρνω 5.000 ευρώ, εσένα θα σου πάρω 3.000» - Τι φέρεται να είπε ο γιατρός με το φακελάκι

«Κοίτα, Σοφία, εγώ παίρνω 5.000 ευρώ, εσένα θα σου πάρω 3.000», φέρεται να είπε ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου «Ιπποκράτειου» στην 60χρονη σύζυγο του ασθενούς, προκειμένου να έχει αποκλειστική VIP περίθαλψη από τον ίδιο.

Η αρχή της διαπραγμάτευσηςέγινε, σύμφωνα με την 60χρονη, το μεσημέρι της 4ης Σεπτεμβρίου, μέσα στο γραφείο του διευθυντή, στον 6ο όροφο του νοσοκομείου. Εκεί ο γιατρός, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, απαίτησε τις 3.000 ευρώ αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση, με τον γιατρό να τονίζει την πολυπλοκότητα και τη σοβαρότητα της επέμβασης και την έκπτωση που της έκανε γιατί ήρθε συστημένη από άλλον συνάδελφό του.

Το πρωί της περασμένης Τρίτης η 60χρονη παρέλαβε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, συναντήθηκε με τον διευθυντή στον διάδρομο του νοσοκομείου και μπήκαν στο γραφείο του.

Έπειτα από περίπου πέντε λεπτά, η 60χρονη βγήκε από το γραφείο και ενημέρωσε τους αστυνομικούς που επιτηρούσαν τον χώρο ότι παρέδωσε τα χρήματα στον γιατρό. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο γραφείο, ακινητοποίησαν τον γιατρό και στη δεξιά τσέπη του παντελονιού του βρέθηκε ο φάκελος, ο οποίος περιείχε τις 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη σύλληψη του φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς «δεν ζήτησα χρήματα από κανέναν. Μου τα έδωσε ως δώρο και μου τα έβαλε στο παντελόνι».

Πάντως, ενώπιον του δικαστηρίου θα οδηγηθεί την Παρασκευή ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Αθήνας, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της δωροδοκίας από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

