«Μάστιγα» το φακελάκι στη δημόσια υγεία - «Χιονοστιβάδα» οι καταγγελίες κατά γιατρών

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο ζητούσε «φακελάκι» από τους ασθενείς.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των ασθενών, ο συγκεκριμένος γιατρός ζητούσε χρήματα πριν ή μετά το χειρουργείο, με το ποσό να φτάνει μέχρι και τις 5.000 ευρώ, ώστε να εξασφαλίσει στους ασθενείς ταχύτερη και καλύτερη φροντίδα.

«Κανείς δεν μπορεί να επικροτήσει τη στρατηγική ενός συναδέλφου να εκβιάζει τους ασθενείς για να προσφέρει τις υπηρεσίες του», είπε στο MEGA ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιάννος καταδίκασε το περιστατικό και πρότεινε την αφαίρεση ασκήσεως επαγγέλματος σε όσους γιατρούς προβαίνουν σε τέτοιες πρακτικές.

«Το ΕΣΥ έχει φτιαχτεί για να προσφέρει δωρεάν υπηρεσία στους πολίτες με ισότιμη πρόσβαση. Δεν φτιάχτηκε για να καλύπτει τη ματαιοδοξία ελάχιστων γιατρών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο, το άγχος, τις λίστες αναμονής των ασθενών προκειμένου να βγάλουν χρήματα», είπε και συνέχισε:

«Δεν θα έπρεπε μόνο να τίθενται σε αργία αυτοί οι ελάχιστοι γιατροί, θα έπρεπε ταυτόχρονα να αφαιρείται και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γιατί όταν βγαίνει σε αργία λαμβάνει το 50% του μισθού και μπορεί μετά άνετα να χειρουργεί στον ιδιωτικό τομέα και μετά από χρόνια να επιστρέφει στο σύστημα».

Όπως αποκαλύπτεται, ο κατηγορούμενος γιατρός είχε καταδικαστεί πρωτόδικα στο παρελθόν για φακελάκι σε ποινή ενός έτους με αναστολή, ενώ εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.