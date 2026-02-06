Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11,6 χιλιόμετρα.

