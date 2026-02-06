Τρία χρόνια από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία: «Έθαψα τα παιδιά μου σε σακούλες σκουπιδιών»

Γυναίκα κάθεται στα ερείπια κτιρίου ενώ οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στην πόλη Nurdagi της νότιας Τορκίας, έπειτα από τον φονικό σεισμό, στις 7 Φεβρουαρίου 2023.

Στην τρίτη επέτειο του διπλού σεισμού μεγέθους 7,7 και 7,6 Ρίχτερ που έπληξε την Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου 2023, οι επιζώντες της φονικής «καταστροφής του αιώνα», στην οποία 53.537 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 107.213 τραυματίστηκαν, θυμούνται την καταστροφή με θλίψη και δάκρυα στα μάτια.

Η φυσική καταστροφή προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε 11 επαρχίες, 124 περιοχές, σχεδόν 7.000 χωριά και γειτονιές, επηρεάζοντας άμεσα 14 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι τουρκικές αρχές χαρακτήρισαν τον σεισμό ως «την καταστροφή του αιώνα».

«Έθαψα τα παιδιά μου σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών»

Το κτίριο Ezgi στην περιοχή Onikişubat της Καχραμανμάρας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια των σεισμών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 35 άτομα. Στην τρίτη επέτειο του σεισμού, οι συγγενείς των θυμάτων ξεκίνησαν απόψε μια «αγρυπνία για δικαιοσύνη» μπροστά από τα ερείπια του κτιρίου.

Η Nurgül Göksu, η οποία έχασε τον γιο της Ahmet Can, τη νύφη της Nesibe και την εγγονή της Asude στον σεισμό, έκανε δήλωση εκ μέρους των οικογενειών και είπε ότι αγωνίζονται για δικαιοσύνη εδώ και τρία χρόνια.

Η Göksu δήλωσε ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για το θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων, λέγοντας: «Περιμέναμε εδώ αβοήθητοι για μέρες, και αυτοί πήραν τα παιδιά μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα, από εδώ, τα έβαλαν στις άκρες των εκσκαφέων και τα έριξαν στο τσιμέντο. Έθαψα τα παιδιά μου σε μαύρες σακούλες, σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών, και την ημέρα που τα έθαψα, τους έδωσα μια υπόσχεση. Θα παλέψω μέχρι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν με την αυστηρότερη ποινή οι υπεύθυνοι για το θάνατό τους. Ακριβώς όπως περίμενα αβοήθητη για οκτώ ημέρες στα ερείπια για να σωθούν τα παιδιά μου, περιμένω με την ίδια αβοηθησία τη δικαιοσύνη εδώ και τρία χρόνια. Γιατί το αίτημά μας είναι πολύ σαφές και ξεκάθαρο».

Περίπου 39.000 κτίρια καταστράφηκαν και σε 26.000 από αυτά διεξήχθησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Χάρτης της σφοδρότητας του κύριου σεισμού και του ισχυρού μετασεισμού της 6ης Φεβρουαρίου 2023. New York Times

«Τους παρακάλεσα να φύγουν»

«Νόμιζα ότι θα πεθάνουμε σε εκείνο το δεύτερο σεισμό», είπε η Seher Belkıs Arıkan Ural, μια 56χρονη καθηγήτρια γυμνασίου και κάτοικος του Kahramanmaraş, η μαρτυρία της οποίας αποτυπώνει τον τρόμο που βίωσαν οι επιζώντες.

There is nowhere to hide.



Terrifying footage of buildings collapsing around panicked people in the streets.



Now reports of a third, 6.0 MAG earthquake striking Göksun, Turkey in the last hour.pic.twitter.com/TG6fZT6Da9 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 6, 2023

«Γύρω στις 4:15 το πρωί, ξύπνησα από μια τρομακτική δόνηση και πήδηξα από το κρεβάτι», θυμάται. «Πριν προλάβω να βγω από το δωμάτιο, η ψηλή βιβλιοθήκη έπεσε πάνω στο κρεβάτι μου. Αν είχα μείνει εκεί έστω και λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, δεν θα ήμουν ζωντανή».

Η Seher έτρεξε στο σαλόνι με τις δύο κόρες της, καθώς το σπίτι τους ταρακουνιόταν βίαια. «Δεν είχαμε ξαναζήσει σεισμό που να διαρκεί τόσο πολύ ή να είναι τόσο ισχυρός», είπε. «Όλα έσπαγαν, γυαλιά, πορσελάνες, έπιπλα. Η κουζίνα ήταν ένα απόλυτο χάος».

These shocking videos show the 2023 southern Türkiye earthquakes hitting in real time.pic.twitter.com/jvfFQzVC6l — Daily Turkic (@DailyTurkic) February 2, 2026

Όταν σταμάτησε η βίαιη δόνηση, κόπηκε το ρεύμα. Στο σκοτάδι, η Seher έψαξε για τη γάτα της Maya, αλλά δεν μπόρεσε να τη βρει. Τότε έτρεξε να δει τους ηλικιωμένους γονείς της που ζούσαν στο διπλανό διαμέρισμα. «Τους παρακάλεσα να φύγουν από το διαμέρισμα», είπε. «Αλλά μου είπαν ήρεμα: «Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε στο σπίτι μας»».

Καθώς ξημέρωνε, η έκταση της καταστροφής έγινε εμφανής. «Όταν βγήκα έξω, είδα ότι δύο τεράστιες πολυκατοικίες κοντά είχαν καταρρεύσει εντελώς», είπε. «Μια στενή φίλη μου ζούσε εκεί με την οικογένειά της. Αργότερα, μάθαμε ότι κανείς δεν είχε επιζήσει».

