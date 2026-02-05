Live η συνέντευξη Μητσοτάκη στο περιοδικό «Foreign Policy»

Ο πρωθυπουργός συνομιλεί με τον Ravi Agrawal του FP για την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, τη μετανάστευση και τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει την ευρωπαϊκή στρατηγική.

Live η συνέντευξη Μητσοτάκη στο περιοδικό «Foreign Policy»
Σε μια περίοδο έντασης στις διατλαντικές σχέσεις, πώς φαίνεται ο κόσμος από την Αθήνα; Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες και επανεξετάζοντας την ενεργειακή της πολιτική.

Ωστόσο, έχει επίσης πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η ήπειρος δεν είναι μονολιθική: η Αθήνα αντιλαμβάνεται μεγαλύτερη απειλή από τον νότο της παρά από την άπω ανατολή ή τον βορρά της. Πώς σκέφτεται η Ελλάδα για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και άμυνα; Ποια διδάγματα μπορεί να αντλήσει κανείς για τις μικρές και μεσαίες οικονομίες;

Ξεκινώντας τη συνέντευξη από το θέμα της άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δίκιο για την αύξηση των αμυντικών δαπανών από την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελούσε μια εξαίρεση από αυτό. Κατέγραψε πως έχει σημειωθεί πρόοδος από την Ευρώπη.

