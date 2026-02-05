Σαν τη γάτα με τον σκύλο: Ο Μητσοτάκης καλωσόρισε στο Μαξίμου την Κλειώ, δίπλα στον Peanut
Ο πρωθυπουργός συνέστησε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους έναν καινούργιο τετράποδο φίλο, πριν από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στα Ιωάννινα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συστήνει μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα την Κλειώ, μία χαριτωμένη γατούλα που βρήκε στέγη στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η γάτα έχει εγκατασταθεί στο πρωθυπουργικό γραφείο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σχολιάζει ότι «στο βασίλειο της Κλειώς, δεν έχει θέση ο Peanut».
«Ζωάρα η Κλειώ», ακούγεται να αναφέρει ο πρωθυπουργός, στο βίντεο που δείχνει και την παρακάμερα από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στα Ιωάννινα.
