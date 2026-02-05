Μητσοτάκης στην παρουσίαση του «Hellenic Heritage»: Ο Πολιτισμός να καταστεί αναπτυξιακός πυλώνας

Τα μουσεία μετατρέπονται πλέον σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, με ειδικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, καθώς και ψηφιακούς ξεναγούς σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες, τόνισε ο πρωθυπουργός

Newsbomb

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του «Hellenic Heritage»: Ο Πολιτισμός να καταστεί αναπτυξιακός πυλώνας

Ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση του υπουργείου Πολιτισμού για την παρουσίαση των υπηρεσιών «Hellenic Heritage», στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πολιτισμός μπορεί να αναδειχθεί κεντρικός αναπτυξιακός πυλώνας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) κατά την παρουσίαση του προγράμματος «Hellenic Heritage», που αφορά την παρουσίαση των καινοτόμων υπηρεσιών για την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Στόχος της εκδήλωσης που διοργάνωσε το υπουργείο Πολιτισμού στην Εθνική Πινακοθήκη είναι καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του επισήμανε ότι ο Πολιτισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, με στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε προορισμό και τους 12 μήνες του χρόνου».

LIVE

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην εκδήλωση έκανε λόγο για μια ξεχωριστή ημέρα για τον ελληνικό πολιτισμό, και χαρακτήρισε το έργο ως ένα έργο εθνικής σημασίας που αξιοποιεί την τεχνολογία ως κεντρική πύλη εισόδου στον ελληνικό πολιτισμό.

LIVE

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε επίσης «εμβληματικό το έργο» το οποίο όπως είπε αξιοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αφού δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγούνται και να κατανοούν το παρελθόν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία μετατρέπονται πλέον σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, με ειδικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, καθώς και ψηφιακούς ξεναγούς σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες, ενώ σημείωσε ότι σύντομα θα προστεθεί και η διεθνής νοηματική γλώσσα.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLENIC HERITAGE

Στη συνέχεια εξήρε τη συνεισφορά και τον ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο -όπως τόνισε- διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση κατά τα χρόνια της πανδημίας, και επισήμανε ότι σήμερα που ολοκληρώθηκε το έργο, είναι ορατά τα αποτελέσματά σε όλους.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLENIC HERITAGE

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η χώρα μας διαθέτει μοναδικό πολιτιστικό πλούτο και η ψηφιακή εφαρμογή που τον αναδεικνύει οφείλει να είναι εξίσου μοναδική, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος με τον τουρισμό και κατ' επέκταση με την ανάπτυξη και σημείωσε ότι πλέον θα είναι περισσότεροι οι τουρίστες που θα έρχονται στη χώρα μας για να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό αφού το νέο ψηφιακό οικοσύστημα αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία των επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

LIVE

Το «Hellenic Heritage» δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί ο πολιτισμός και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους σημείωσε καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη δήλωση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του: «Θα διαχειριστώ την κατάσταση με εντιμότητα και καθαρότητα»

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Ημιυπαίθριος» - Η πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα του Γιώργου Αλκαίου στο θέατρο Coronet

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Επστάιν: Ζητούσε συμβουλές από τον Τσόμσκι για να αντιμετωπίσει τη «φρικτή» κάλυψη των μέσων ενημέρωσης

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του «Hellenic Heritage»: Ο Πολιτισμός να αναδειχθεί σε κεντρικό αναπτυξιακό πυλώνα - «Εμβληματικό έργο»

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες ανακοίνωσε η ΕΟΚ

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Ιστορικό ρεκόρ προβολών για το τρέιλερ - 222 εκατ. προβολές σε 24 ώρες

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Άγκυρα ανακοίνωσε υπογραφή συμφωνίας με Chevron για κοινές έρευνες και γεωτρήσεις

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο μπάρμαν «σπάει» τη σιωπή του - «Το βασικό μέλημα των αφεντικών ήταν το χρήμα»

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός σε σχολείο της Νυρεμβέργης - Μαθητής εθεάθη με όπλο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Kylie Jenner: Φόρεσε μπικίνι από ρόδια και τρέλανε τους θαυμαστές της

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μετά την δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Η κακοκαιρία «Λεονάρντο» πλήττει την Ιβηρική: Ένας νεκρός στην Πορτογαλία - Βίντεο

13:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: «Θέλουμε να μετράει, δεν θα είναι μεταρρύθμιση με ημερομηνία λήξης»

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Απεγκλωβισμοί κατοίκων στον Πύργο από την ισχυρή νεροποντή - Πλημμύρισαν σπίτια -Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια υγείας - Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

12:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Σκουρτόπουλος

11:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεσμεύει τους λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου!

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Δικαίωση για τους δανειολήπτες - Με τη μηνιαία δόση ο υπολογισμός των τόκων

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

18:30LIFESTYLE

MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Λαβρόφ κατά Ελλάδας: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μετά την δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ