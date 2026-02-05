Hellenic Heritage: Η ψηφιακή μεταμόρφωση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Η νέα, επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΔΑΠ που αφορά σε περισσότερους από 350 χώρους πολιτισμού 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Hellenic Heritage: Η ψηφιακή μεταμόρφωση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
Σε νέα ψηφιακή εποχή εισέρχονται τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα με το νέο καινοτόμο πρόγραμμα Hellenic Heritage, η παρουσίαση του οποίου θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, στην Εθνική Πινακοθήκη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Το Hellenic Heritage είναι η νέα, επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΔΑΠ ( Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων) που ενώνει περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία.

Στόχος του εμβληματικού έργου, προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι να καταστήσει τον πολιτισμό προσβάσιμο για όλους, πιο σύγχρονο και πιο λειτουργικό.

Μουσείο Ακρόπολης

Το μουσείο της Ακρόπολης

Eurokinissi

H νέα ψηφιακή πλατφόρμα hh.gr, περιλαμβάνει νέο κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής πώλησης εισιτηρίων, σύγχρονα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και την εφαρμογή συστήματος ζωνών εισόδου σε περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους.

Η καινοτομία αυτή εξυπηρετεί στην προστασία και διαφύλαξη των μνημείων από την πολυκοσμία, αλλά και τη διασφάλιση μιας οργανωμένης, υψηλής ποιότητας εμπειρίας για κάθε επισκέπτη. Για πρώτη φορά, η διαχείριση των επισκεπτικών ροών συνδυάζει τη βιωσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ποιοτική αναβάθμιση της επίσκεψης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα για όλους. Τα Άτομα με Αναπηρία και οι συνοδοί τους, που δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε όλους τους πολιτιστικούς χώρους, μπορούν να επιλέγουν ειδικές υπηρεσίες όπως χρήση ανελκυστήρα, αμαξιδίου ή άλλες διευκολύνσεις κατά τη διαδικασία κράτησης.

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα να είναι εύχρηστη και να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης εντάσσεται η κάρτα μέλους Hellenic Heritage, η οποία προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ενταχθεί στην πολιτιστική κοινότητα της Ελλάδας χωρίς συνδρομή και με ετήσια απεριόριστη πρόσβαση σε πολιτιστικούς χώρους.

hellenic.jpg

Παράλληλα, παρουσιάζονται νέες εφαρμογές ψηφιακής ξενάγησης με πολυγλωσσικό περιεχόμενο, υποστήριξη στην ελληνική και διεθνή Νοηματική Γλώσσα και τεχνολογίες Επαυξημένης (AR) και Εικονικής Πραγματικότητας (VR).

