Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη: Ανατροπή στις προβλέψεις - Τι εκτιμάει σεισμολόγος

Ο σεισμολόγος, καθηγητής Δρ. Χαλούκ Εϊντογάν, σχολιάζοντας τον αναμενόμενο μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι ο σεισμός δεν θα συμβεί στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, αλλά θα επηρεάσει επαρχίες κατά μήκος των ακτών της Θάλασσας του Μαρμαρά.

Η ανατρεπτική εκτίμηση του Εϊντογάν αναφέρει: «Μιλάνε για "σεισμό της Κωνσταντινούπολης", αλλά ο σεισμός δεν θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Εάν ένας σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ ή μεγαλύτερου σημειωθεί στη Θάλασσα του Μαρμαρά, 7 έως 10 επαρχίες που βρέχονται από τη Θάλασσα του Μαρμαρά, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης, θα επηρεαστούν. Επομένως, αυτός ο σεισμός δεν είναι σεισμός της Κωνσταντινούπολης, αλλά σεισμός του Μαρμαρά».

Ο σεισμολόγος, καθηγητής Δρ. Χαλούκ Εϊντογάν, δήλωσε ότι ως εκ τούτου, η διαδικασία θα πρέπει να θεωρηθεί ως «σεισμός του Μαρμαρά» και όχι ως «σεισμός της Κωνσταντινούπολης».

Μιλώντας στο «Εργαστήριο Ανθεκτικότητας σε Καταστροφές Τεκιρντάγκ» που διοργάνωσε ο Μητροπολιτικός Δήμος Τεκιρντάγκ στη Σκηνή Yılmaz İçöz, ο Eyidoğan δήλωσε ότι η φράση «σεισμός της Κωνσταντινούπολης», που χρησιμοποιείται συχνά στον δημόσιο λόγο, δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την πραγματικότητα.

Ο Eyidoğan επεσήμανε ότι το μέγεθος του σεισμού, όχι η γραμμή του ρήγματος, είναι αυτό που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις επηρεάζονται από τους σεισμούς και υπογράμμισε τα εξής: «Υπάρχουν επαρχίες που έχουν ρήγματα που διασχίζουν αλλά δεν καταστρέφονται, και υπάρχουν επαρχίες που βρίσκονται μακριά από τη γραμμή του ρήγματος αλλά καταστρέφονται. Το είδαμε ξεκάθαρα αυτό στους σεισμούς με επίκεντρο το Καχραμανμαράς. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να αποδώσουμε το συμβάν αποκλειστικά στη γραμμή του ρήγματος. Αν το είχαμε αποδώσει αποκλειστικά στη γραμμή του ρήγματος, το Αβτσιλάρ δεν θα είχε καταστραφεί στον σεισμό της 17ης Αυγούστου 1999 με επίκεντρο το Γκιολτσούκ.»

Τέλος, ο Eyidoğan τόνισε ότι ο κακός σχεδιασμός και η εγκατάσταση σε περιοχές επιρρεπείς σε υγροποίηση και κατολισθήσεις αποτελούν μεγάλο κίνδυνο.

