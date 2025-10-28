Τουρκία - Τούρκος γεωλόγος: Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ απελευθέρωσε τόση ενέργεια όσο μια ατομική βόμβα

Πάνω από 300 μετασεισμοί σημειώθηκαν στην Τουρκία έπειτα από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,1 Ρίχτερ στο Μπαλκισεχίρ, το βράδυ της Δευτέρας (27/10), με τον αριθμό των τραυματιών να έχει ανέβει στους 26.

Τουρκία - Τούρκος γεωλόγος: Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ απελευθέρωσε τόση ενέργεια όσο μια ατομική βόμβα

Σεισμός στην Τουρκία

Ο σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που έπληξε το βράδυ της Δευτέρας την περιοχή Σιντιργκί Sındırgı της επαρχίας Μπαλκισεχίρ, δημιούργησε μια πραγματική έκρηξη ενέργειας, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο καθηγητής Δρ Okan Tüysüz, γεωλόγος, συνέκρινε την ενέργεια του σεισμού με την ατομική βόμβα που έπεσε στο Ναγκασάκι, λέγοντας:

«Ο χθεσινός σεισμός απελευθέρωσε τόση ενέργεια όσο μια ατομική βόμβα».

Ο Tüysüz σημείωσε ότι χιλιάδες μετασεισμοί έχουν γίνει αισθητοί στην περιοχή από τις 10 Αυγούστου, τονίζοντας ότι αυτή η σεισμική καταιγίδα θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Οι ειδικοί που αξιολόγησαν τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Sındırgı του Μπαλικεσίρ δήλωσαν ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίστηκε μετά τον σεισμό της 10ης Αυγούστου και ότι οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν και οι δονήσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν με τη μορφή σεισμικής καταιγίδας.

Αξιολογώντας τον σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός στο Μπαλικεσίρ καθώς και στις γύρω επαρχίες, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, ο γεωλόγος μηχανικός Καθηγητής Δρ Οκάν Τουϊσούζ δήλωσε ότι οι σεισμοί είναι μια εκκένωση ενέργειας.

Ο Tüysüz, σημειώνοντας ότι αυτή η ποσότητα ενέργειας μπορεί να συγκριθεί με ατομική βόμβα, είπε: «Ο χθεσινός σεισμός ισοδυναμεί με την έκρηξη 21.300 τόνων δυναμίτη. Απελευθέρωσε επίσης ποσότητα ενέργειας ίση με την ατομική βόμβα που έπεσε στο Ναγκασάκι. Από τις 10 Αυγούστου έχουν σημειωθεί 12.000 σεισμοί και σήμερα, πληροφορήθηκα ότι έχουν σημειωθεί περίπου 14.000. Αυτή η δραστηριότητα θα συνεχιστεί και μετά από αυτόν τον σεισμό».

Ο Tüysüz δήλωσε ότι αυτοί οι σεισμοί θα διαρκέσουν τουλάχιστον μερικές εβδομάδες και συνέχισε:

Υπάρχουν σεισμοί αυτού του τύπου που διαρκούν ακόμη περισσότερο. Είναι πολύ πιθανό ότι και αυτός θα διαρκέσει περισσότερο. Ένας σεισμός εδώ συμβαίνει όταν ένα ρήγμα εκεί σπάει, επηρεάζοντας άλλα ρήγματα στη γύρω περιοχή. Πιθανότατα, ο σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου, ακολουθούμενος από τον σεισμό της προηγούμενης νύχτας, είναι δύο γεγονότα που επηρεάζουν το ένα το άλλο. Μικρότερα ρήγματα στην περιοχή επίσης σπάνε για αυτόν τον λόγο. Αυτή η ρήξη προκαλεί συνεχείς σεισμούς. Επομένως, είναι πιθανό να συμβαίνει μια απελευθέρωση τάσης.

Ο Tüysüz δήλωσε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την καταστροφικότητα των σεισμών είναι το μέγεθός τους και συνέχισε:

«Γενικά, ένας καταστροφικός σεισμός για την Τουρκία ξεκινάει γύρω στο μέγεθος 6,5 Ρίχτερ. Έτσι, οι σεισμοί άνω των 6,5 Ρίχτερ είναι καταστροφικοί. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η εγγύτητα ή η απόσταση του σεισμού. Αυτός ο σεισμός δεν έγινε στην ίδια την πόλη, αλλά περίπου 20-30 χιλιόμετρα μακριά. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι συνθήκες του εδάφους και, το πιο σημαντικό, ίσως η ποιότητα του κτιρίου. Όταν όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται, προκαλούνται εκτεταμένες ζημιές. Επιπλέον, η ποσότητα της δόνησης που δημιουργεί ένας σεισμός στην επιφάνεια μετριέται με βάση την επιτάχυνση. Δεν έχουμε δει ακόμη καταγραφές επιτάχυνσης, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν πολύ υψηλές επιταχύνσεις».

