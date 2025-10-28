Τουρκία: Πάνω από 300 μετασεισμοί μετά τη σεισμική δόνηση των 6,1 Ρίχτερ - Δραματικά πλάνα - Βίντεο

Πάνω από 300 μετασεισμοί σημειώθηκαν στην Τουρκία έπειτα από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,1 Ρίχτερ στο Μπαλκισεχίρ, το βράδυ της Δευτέρας (27/10), με τον αριθμό των τραυματιών να έχει ανέβει στους 26.

Όπως ανακοίνωσε η σεισμολογική υπηρεσία της Τουρκίας ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 22:48 το βράδυ της Δευτέρας έγινε αισθητός σε πολλές επαρχίες συμπεριλαμβανομένων των Μπαλικεσίρ, Σμύρνη, Προύσα, Κωνσταντινούπολη, Τεκιρδάγκ, Κοτζαελί και Σακάρια καθώς το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,99 χιλιομέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε ανταποκριτής του Πρακτορείου Anadolu (AA) από στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης σεισμών, η σεισμική δραστηριότητα εντάθηκε στην περιοχή αμέσως μετά τον κύριο σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν συνολικά 330 μετασεισμοί σε διάστημα περίπου 13 ωρών, από τις 22:48 χθες έως τις 11:00 σήμερα.

Δραματικά βίντεο δείχνουν κατοίκους να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους. Μια παίκτρια κατέγραψε την αντίδρασή της σε live stream, ενώ οι θεατές την παρακολουθούσαν να κρύβεται κάτω από το γραφείο της καθώς το δωμάτιο τρεμόπαιζε.

Αυτός είναι ο δεύτερος σεισμός που πλήττει την περιοχή σε λιγότερο από τρεις μήνες.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya δήλωσε ότι τρία κτίρια καταστράφηκαν, αλλά ήταν άδεια και είχαν υποστεί ζημιές από τον προηγούμενο σεισμό. Επίσης, επιβεβαίωσε ότι ένα διώροφο κατάστημα κατέρρευσε στην περιοχή.

Υπήρξε διακοπή ρεύματος για μιάμιση ώρα, αλλά το Υπουργείο Ενέργειας ανέλαβε γρήγορα δράση και αποκατέστησε την παροχή ρεύματος. Προς το παρόν δεν υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) διαθέτει εννέα σταθμούς βάσης σε ετοιμότητα.

Λέκκας: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) στην Τουρκία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ελλάδα.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι οι σεισμογενείς πλάκες της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν συνδέονται, γεγονός που αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο περιοχών.

«Η περιοχή που επλήγη είναι απομονωμένη και δεν σχετίζεται με την ελλαδική επικράτεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επεσήμανε ότι η δόνηση περιορίζεται γεωλογικά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε, χωρίς να επηρεάζει ούτε τον ελλαδικό χώρο ούτε τα βορειότερα τμήματα της Τουρκίας, όπου εκτείνεται το ρήγμα της Ανατολίας.

Αναφορικά με το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στη Μυτιλήνη και σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι πρόκειται για επιφανειακό σεισμό, με απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, κάτι που δικαιολογεί την αισθητή δόνηση.

«Είναι λογικό να γίνει αντιληπτός σε περιοχές που βρίσκονται σχετικά κοντά στο επίκεντρο», υπογράμμισε, κλείνοντας με τη διαβεβαίωση ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα.

