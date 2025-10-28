Τουρκία: Πάνω από 300 μετασεισμοί μετά τη σεισμική δόνηση των 6,1 Ρίχτερ - Δραματικά πλάνα - Βίντεο

Συγκλονίζουν τα στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα που ακολούθησε τον κύριο σεισμό μέσα σε 13 ώρες

Newsbomb

Τουρκία: Πάνω από 300 μετασεισμοί μετά τη σεισμική δόνηση των 6,1 Ρίχτερ - Δραματικά πλάνα - Βίντεο

Σεισμός στην Τουρκία

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πάνω από 300 μετασεισμοί σημειώθηκαν στην Τουρκία έπειτα από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,1 Ρίχτερ στο Μπαλκισεχίρ, το βράδυ της Δευτέρας (27/10), με τον αριθμό των τραυματιών να έχει ανέβει στους 26.

Όπως ανακοίνωσε η σεισμολογική υπηρεσία της Τουρκίας ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 22:48 το βράδυ της Δευτέρας έγινε αισθητός σε πολλές επαρχίες συμπεριλαμβανομένων των Μπαλικεσίρ, Σμύρνη, Προύσα, Κωνσταντινούπολη, Τεκιρδάγκ, Κοτζαελί και Σακάρια καθώς το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,99 χιλιομέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε ανταποκριτής του Πρακτορείου Anadolu (AA) από στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης σεισμών, η σεισμική δραστηριότητα εντάθηκε στην περιοχή αμέσως μετά τον κύριο σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν συνολικά 330 μετασεισμοί σε διάστημα περίπου 13 ωρών, από τις 22:48 χθες έως τις 11:00 σήμερα.

Δραματικά βίντεο δείχνουν κατοίκους να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους. Μια παίκτρια κατέγραψε την αντίδρασή της σε live stream, ενώ οι θεατές την παρακολουθούσαν να κρύβεται κάτω από το γραφείο της καθώς το δωμάτιο τρεμόπαιζε.

Αυτός είναι ο δεύτερος σεισμός που πλήττει την περιοχή σε λιγότερο από τρεις μήνες.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya δήλωσε ότι τρία κτίρια καταστράφηκαν, αλλά ήταν άδεια και είχαν υποστεί ζημιές από τον προηγούμενο σεισμό. Επίσης, επιβεβαίωσε ότι ένα διώροφο κατάστημα κατέρρευσε στην περιοχή.

Υπήρξε διακοπή ρεύματος για μιάμιση ώρα, αλλά το Υπουργείο Ενέργειας ανέλαβε γρήγορα δράση και αποκατέστησε την παροχή ρεύματος. Προς το παρόν δεν υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) διαθέτει εννέα σταθμούς βάσης σε ετοιμότητα.

Λέκκας: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) στην Τουρκία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ελλάδα.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι οι σεισμογενείς πλάκες της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν συνδέονται, γεγονός που αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο περιοχών.

«Η περιοχή που επλήγη είναι απομονωμένη και δεν σχετίζεται με την ελλαδική επικράτεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επεσήμανε ότι η δόνηση περιορίζεται γεωλογικά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε, χωρίς να επηρεάζει ούτε τον ελλαδικό χώρο ούτε τα βορειότερα τμήματα της Τουρκίας, όπου εκτείνεται το ρήγμα της Ανατολίας.

Αναφορικά με το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στη Μυτιλήνη και σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι πρόκειται για επιφανειακό σεισμό, με απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, κάτι που δικαιολογεί την αισθητή δόνηση.

«Είναι λογικό να γίνει αντιληπτός σε περιοχές που βρίσκονται σχετικά κοντά στο επίκεντρο», υπογράμμισε, κλείνοντας με τη διαβεβαίωση ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:28ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα στη στρατιωτική παρέλαση που συγκίνησε

13:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Για το restart Πανιώνιος και Άρης - Ντεμπούτο Ζούρου και Μίλισιτς

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η σοκαριστική στιγμή που ελικόπτερο πέφτει σε λίμνη μπροστά σε έντρομους ψαράδες - Βίντεο

12:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Στη Νέων ο 18χρονος Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ - Ποιος είναι ο Ελληνονιγηριανός

12:57ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα - Παρούσα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δραματικά πλάνα από τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 6,1 Ρίχτερ - Πάνω από 300 μετασεισμοί, δεκάδες οι τραυματίες - Βίντεο

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της απογείωσης των τεσσάρων Mirage από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα

12:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στην 3η αγωνιστική με ΟΦΗ, Παναιτωλικό, Κηφισιά - Πρόγραμμα και μεταδόσεις

12:28ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα - Βίντεο-Εικόνες

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του - Πιάστηκαν στα χέρια για τις ομάδες

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28η Οκτωβρίου - Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη: Να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Χανιά: Φύλλο και φτερό το αγροτεμάχιο του 22χρονου - Βρέθηκε όπλο με γεμιστήρα

12:11LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Ένα πράγμα ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα»

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακά πλάνα - Το «στολίδι» των «πράσινων» αγκαλιάζει την Ακρόπολη τη νύχτα!

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές δωρίζουν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο - Η πρωτοβουλία καθηγήτριας στην Έδεσσα

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο παράξενος λόγος που ο 13ος όροφος λείπει από πολλά κτίρια της Νέας Υόρκης

11:40ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πλήθος κόσμου στη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα - Βίντεο-Εικόνες

11:34ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία υψώνεται ξανά στο Ηράκλειο

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του που πολέμησε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο - «Μας έμαθαν να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:45ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου - Live: Η στρατιωτική παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Χανιά: Φύλλο και φτερό το αγροτεμάχιο του 22χρονου - Βρέθηκε όπλο με γεμιστήρα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δραματικά πλάνα από τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 6,1 Ρίχτερ - Πάνω από 300 μετασεισμοί, δεκάδες οι τραυματίες - Βίντεο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία και το βασικό μειονέκτημα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο» - Συστηματική η κακοποίηση της 40χρονης

13:28ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα στη στρατιωτική παρέλαση που συγκίνησε

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε, δεν θα μάθετε την αλήθεια»

12:57ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη

11:40ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πλήθος κόσμου στη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα - Βίντεο-Εικόνες

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα - Παρούσα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η σοκαριστική στιγμή που ελικόπτερο πέφτει σε λίμνη μπροστά σε έντρομους ψαράδες - Βίντεο

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακά πλάνα - Το «στολίδι» των «πράσινων» αγκαλιάζει την Ακρόπολη τη νύχτα!

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δορυφόρος καταγράφει την ραγδαία ενίσχυση του τυφώνα «Μελίσσα» στην Τζαμάικα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι λάτρεις του τυριού δηλώνουν πως θα γίνουν vegan μετά την αποκάλυψη για το πώς φτιάχνεται η παρμεζάνα

03:58ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ