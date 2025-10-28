Λέκκας για σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα»

«Η περιοχή που επλήγη είναι απομονωμένη και δεν σχετίζεται με την ελλαδική επικράτεια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας

Newsbomb

Λέκκας για σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα»
ΣΕΙΣΜΟΙ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) στην Τουρκία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ελλάδα.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι οι σεισμογενείς πλάκες της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν συνδέονται, γεγονός που αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο περιοχών.

«Η περιοχή που επλήγη είναι απομονωμένη και δεν σχετίζεται με την ελλαδική επικράτεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επεσήμανε ότι η δόνηση περιορίζεται γεωλογικά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε, χωρίς να επηρεάζει ούτε τον ελλαδικό χώρο ούτε τα βορειότερα τμήματα της Τουρκίας, όπου εκτείνεται το ρήγμα της Ανατολίας.

Αναφορικά με το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στη Μυτιλήνη και σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι πρόκειται για επιφανειακό σεισμό, με απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, κάτι που δικαιολογεί την αισθητή δόνηση.

«Είναι λογικό να γίνει αντιληπτός σε περιοχές που βρίσκονται σχετικά κοντά στο επίκεντρο», υπογράμμισε, κλείνοντας με τη διαβεβαίωση ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:46ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης - Βίντεο

08:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα - Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε, δεν θα μάθετε την αλήθεια»

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται σήμερα

08:09ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι της Χίου - Βίντεο

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28η Οκτωβρίου 2025: Τα μέτρα για την παρέλαση - Τεστ ο νόμος για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Kia δημιούργησε αυτοκίνητο με... άρωμα βενζίνης

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης στη Θεσσαλονίκη

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο

07:20ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: «Έπεσαν» οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό

07:20ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

07:08ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς

07:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα σήμερα στο Σύνταγμα - Οι ανησυχίες του Μαξίμου και η «υπόσχεση» της Κωνσταντοπούλου

06:58ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Γιατί η Ελλάδα τιμά την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του

06:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Γυρνάει σελίδα στο «σπίτι» του - H ώρα και το κανάλι

06:50LIFESTYLE

Η εθνική επέτειος και η παρέλαση στέλνουν τους παρουσιαστές… σπίτι

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

06:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι - Αναδρομικά: Μέχρι πότε η δήλωση στην ΑΑΔΕ για να αποφύγουν τα πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε, δεν θα μάθετε την αλήθεια»

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία και το βασικό μειονέκτημα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Πανικό σκόρπισε ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία – Τουλάχιστον 22 τραυματίες και καταρρεύσεις κτηρίων – Αγωνία για την επόμενη μέρα

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

08:30ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα - Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς

06:38ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Ο πρώτος πεσών του 1940

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Γλυφάδα: Είχε αποδράσει 18 φορές και επιτέθηκε δολοφονικά σε γυναίκα που τάιζε γάτες

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού μετά την 28η Οκτωβρίου - Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία

06:58ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Γιατί η Ελλάδα τιμά την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Νύχτα-νύχτα το Έπος του 1940: Πώς καταγράφηκαν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ημερολόγιο του Γενικού Στρατηγείου - Νέο ντοκουμέντο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

12:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Μέσα στον Νοέμβριο η απόφαση για σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ  

07:20ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: «Έπεσαν» οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό

03:58ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28η Οκτωβρίου 2025: Τα μέτρα για την παρέλαση - Τεστ ο νόμος για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη

06:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Γυρνάει σελίδα στο «σπίτι» του - H ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ