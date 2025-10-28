Λέκκας για σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) στην Τουρκία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ελλάδα.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι οι σεισμογενείς πλάκες της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν συνδέονται, γεγονός που αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο περιοχών.

«Η περιοχή που επλήγη είναι απομονωμένη και δεν σχετίζεται με την ελλαδική επικράτεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επεσήμανε ότι η δόνηση περιορίζεται γεωλογικά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε, χωρίς να επηρεάζει ούτε τον ελλαδικό χώρο ούτε τα βορειότερα τμήματα της Τουρκίας, όπου εκτείνεται το ρήγμα της Ανατολίας.

Αναφορικά με το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στη Μυτιλήνη και σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι πρόκειται για επιφανειακό σεισμό, με απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, κάτι που δικαιολογεί την αισθητή δόνηση.

«Είναι λογικό να γίνει αντιληπτός σε περιοχές που βρίσκονται σχετικά κοντά στο επίκεντρο», υπογράμμισε, κλείνοντας με τη διαβεβαίωση ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα.

