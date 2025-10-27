Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

Έγινε αισθητός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ και το Κοτζαέλι.

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην γειτονική Τουρκία στην περιοχή του Μαρμαρά.

Ο σεισμός που αρχικά καταγράφηκε στα 6,1 Ρίχτερ σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης AFAD, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ και το Κοτζαέλι.

Λίγα λεπτά αργότερα έγινε και μετασεισμός 3,7 Ρίχτερ και ακολούθησε και ένας ακόμη ο οποίος καταγράφηκε στα 4,2 Ρίχτερ.

Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 21:48, με εστιακό Βάθος: 5,99 χλμ.

Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλά νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Μυτιλήνη.

