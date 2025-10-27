Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο

Βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας δείχνουν τις ζημιές που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική Τουρκία νωρίτερα σήμερα, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος στις πληγείσες περιοχές.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης AFAD, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ και το Κοτζαέλι.

Δείτε βίντεο:

Footage shows damage caused by a 6.1 magnitude earthquake in western Turkey on Monday, with Turkish media reporting power outages in affected areas



?: Social media pic.twitter.com/4WrLHEaASi — The New Region (@thenewregion) October 27, 2025

??❗️ — A 6.0-magnitude earthquake struck western Turkey, resulting in buildings collapsing in Sındırgı, Turkey's Balıkesir province.



The quake was at a depth of 10 km. pic.twitter.com/PiUi4NYh6g — Juan Carlos ?? (@JuanCarlos23431) October 27, 2025

Λίγα λεπτά αργότερα έγινε και μετασεισμός 3,7 Ρίχτερ και ακολούθησε και ένας ακόμη ο οποίος καταγράφηκε στα 4,2 Ρίχτερ. Το μπαράζ των μετασεισμών συνεχίστηκε με μικρότερης ισχύος δονήσεις.

Στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου.

Διαβάστε επίσης