Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο

Ο σεισμός, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης AFAD, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ και το Κοτζαέλι

Newsbomb

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο
X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας δείχνουν τις ζημιές που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική Τουρκία νωρίτερα σήμερα, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος στις πληγείσες περιοχές.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης AFAD, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ και το Κοτζαέλι.

Δείτε βίντεο:

Λίγα λεπτά αργότερα έγινε και μετασεισμός 3,7 Ρίχτερ και ακολούθησε και ένας ακόμη ο οποίος καταγράφηκε στα 4,2 Ρίχτερ. Το μπαράζ των μετασεισμών συνεχίστηκε με μικρότερης ισχύος δονήσεις.

Στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλαδικές εξετάσεις: Δεν θα καταργηθούν άμεσα δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

23:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SPACE4Cities: Οι 10 καλύτερες διαστημικές λύσεις για τις πόλεις του αύριο

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι πράσινες θαλάσσιες χελώνες δεν είναι πλέον είδος υπό εξαφάνιση - Ανέκαμψε ο πληθυσμός τους

23:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Τουρκία: Ανησυχητική πρόβλεψη καθηγητή Γεωφυσικής - Τι λέει για Μυτιλήνη και Κω

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βίκτορ Γουεμπανιάμα τα πρώτα βραβεία της σεζόν

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιάπωνας θρύλος του σούσι Jiro Ono με τρία αστέρια Michelin έκλεισε τα 100 και συνεχίζει...

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συμφωνία Σέινμπαουμ με Τραμπ να παρατείνουν την προθεσμία για τις εμπορικές συναλλαγές

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρο σε παιδική χαρά

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κροκόδειλος επιτέθηκε σε 14χρονο ενώ ψάρευε - Τον δάγκωσε στο σώμα και το πόδι

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Πώς πήραμε τα άρματα μάχης από τους Ιταλούς

22:04ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ' οδόν στη Γάζα για να παραλάβει τη σορό ενός ομήρου

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 15 άτομα - Τι λέει ο πατέρας του θύματος

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ, καταστράφηκαν κτίρια - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Χάθηκαν δύο αμερικανικά αεροσκάφη σε 30 λεπτά από το αεροπλανοφόρο USS Nimitz

21:40WHAT THE FACT

Η στρατιωτική «πιπίλα» των Ιταλών και ο συμβολισμός της

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο Βραζιλιάνας influencer, ανερχόμενης πολιτικού: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 59χρονος για τον βιασμό 32χρονης στο Ηράκλειο - Επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στα κρατητήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Τουρκία: Ανησυχητική πρόβλεψη καθηγητή Γεωφυσικής - Τι λέει για Μυτιλήνη και Κω

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ, καταστράφηκαν κτίρια - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Είπα τη συνθηματική φράση…» - Τι αποκαλύπτει ο φερόμενος συνεργός για το διπλό φονικό

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Γυναίκα και κοριτσάκι έκλεψαν... πόνυ στη μέση του δρόμου

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 15 άτομα - Τι λέει ο πατέρας του θύματος

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

09:01TRAVEL

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Πώς πήραμε τα άρματα μάχης από τους Ιταλούς

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Χάθηκαν δύο αμερικανικά αεροσκάφη σε 30 λεπτά από το αεροπλανοφόρο USS Nimitz

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό Μουσείο: Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες στο περιβόητο δείπνο δίπλα στα Γλυπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ