Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο
Ο σεισμός, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης AFAD, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ και το Κοτζαέλι
Βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας δείχνουν τις ζημιές που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική Τουρκία νωρίτερα σήμερα, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος στις πληγείσες περιοχές.
Δείτε βίντεο:
Λίγα λεπτά αργότερα έγινε και μετασεισμός 3,7 Ρίχτερ και ακολούθησε και ένας ακόμη ο οποίος καταγράφηκε στα 4,2 Ρίχτερ. Το μπαράζ των μετασεισμών συνεχίστηκε με μικρότερης ισχύος δονήσεις.
Στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου.