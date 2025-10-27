Σεισμός στην Τουρκία: Ανησυχητική πρόβλεψη καθηγητή Γεωφυσικής - Τι λέει για Μυτιλήνη και Κω

Ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις του Τούρκου καθηγητή Γεωφυσικής, Δρ. Övgün Ahmet Ercan μετά τον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε απόψε την βορειοδυτική Τουρκία με επίκεντρο το Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ.

Μάλιστα στις προβλέψεις του περιλαμβάνονται αναφορές τόσο για την Μυτιλήνη όσο και την Κω.

Συγκεκριμένα ο καθηγητής Ercan ανέφερε:

«Ξύπνησα από τον ύπνο μου. Ο σεισμός, που διήρκεσε 3-4 δευτερόλεπτα, πρέπει να ήταν περίπου 6,2 Ρίχτερ. Σήμερα στις 16:30 είχα αναφέρει στο Sözcü TV ότι αναμενόταν σεισμός μεταξύ Μπαλικεσίρ και Σιντίργκι. Παρεμπιπτόντως, ενώ μιλούσα στα κανάλια Halk TV και Sözcü TV, έλαβα πολλά μηνύματα στο WhatsApp. Ας απαντήσω εν συντομία σε αυτά: Ο σεισμός στο Sındırgı δεν θα προκαλέσει σεισμούς στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη ή το Ντενιζλί. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Δεν αναμένω σεισμό στην Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον 20-30 χρόνια. Δεν υπάρχει ένταση εκεί.

Οι περιοχές που θεωρώ ότι είναι τεταμένες αυτή τη στιγμή είναι ο κόλπος Μυτιλήνης-Δικελί-Φότσα-Σμύρνης, η περιοχή μεταξύ Γκεντίζ και Κιούταχια, Σαριγκόλ-Μπουλντάν-Σαράγιεϊ στο Ντενιζλί και η περιοχή μεταξύ Köyceğiz, Ούλα, Ορέν, Μπόντρουμ και Κω, οι οποίες φαίνονται ευαίσθητες. Ωστόσο, η πρόβλεψη ενός σεισμού σημαίνει τον προσδιορισμό της θέσης, του μεγέθους και του χρόνου του. Είναι σωστό να πω ότι αναμένω σεισμούς σε αυτές τις περιοχές μόνο με επιστημονικά στοιχεία. Ενώ δηλώνω ότι αυτές οι περιοχές είναι τεταμένες για σεισμό, δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε μπορεί να συμβεί ένας πιθανός σεισμός. Για τις επόμενες ημέρες, οι περιοχές Balıkesir, Sındırgı και Simav είναι μεταξύ των ευαίσθητων σε σεισμούς περιοχών και συνιστώ ανεπιφύλακτα στους πολίτες εκεί, εάν δεν εμπιστεύονται την ασφάλεια των κτιρίων τους, να αποφεύγουν να μπαίνουν στα σπίτια τους το βράδυ».

Bu arada Halk TV ile Sözcü TV’de konuşurken bir çok WhatsApp mesajı aldım. Bunları çok kısa olarak yanıtlıyım Sındırgı’da olan deprem ne İstanbul’u ne İzmir’i ne de Denizli’yi deprem açısından tetiklemez böyle bir şey söz konusu. İstanbul’da en az 20:30 yıl bir deprem… — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) October 27, 2025

Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον 3-4 κτίρια έχουν καταρρεύσει.

«Ο σεισμός αυτός πιθανότατα συνέβη στη διασταύρωση της σεισμικής γραμμής που σχετίζεται με το Sındırgı και οι μετασεισμοί αναμένεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον 2 έως 3 μήνες. Δεν είναι επιστημονικά δυνατό να πούμε αν θα ακολουθήσει μεγαλύτερος σεισμός. Ο σεισμός που συνέβη στο Sındırgı δεν θα προκαλέσει τίποτα στο Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Elazığ ή Malatya, όπου συνέβη ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου», επισημαίνει ο καθηγητής.

Σε ερωτήματα σχετικά με τη Σμύρνη απάντησε: «Το σημείο όπου αναμένουμε καταστροφικό σεισμό στη Σμύρνη είναι το ρήγμα της Σμύρνης, το οποίο περνά κατά μήκος της βόρειας ακτής της λεκάνης της Σμύρνης. Εάν συμβεί σεισμός εδώ, θα προκαλέσει καταστροφή στην πεδιάδα Bornova, ενώ σημαντικές επιπτώσεις θα παρατηρηθούν επίσης στις περιοχές Bayraklı, Karşıyaka, Alaybey και Çiğli. Επομένως, σε αυτές τις περιοχές, είναι επείγον να αποκτηθεί πιστοποιητικό δομικής ασφάλειας που εκδίδεται από γεωφυσικούς και πολιτικούς μηχανικούς και να καταχωρηθεί στο τίτλο ιδιοκτησίας. Εάν ληφθεί αυτό το μέτρο, μπορούμε να αποτρέψουμε αρνητικές συνέπειες για τη Σμύρνη και, κατά συνέπεια, για την Τουρκία» .

İzmir’den çok sorular alıyorum. İzmir’deki yıkıcı deprem için beklediğimiz yer İzmir çukurun kuzey kıyısından geçen İzmir kırığıdır. Eğer burada bir deprem olursa Bornova Ovası’nda bir felaket olur aynı zamanda bayraklı‘da karşıyaka’da alaybeyde Çiğli‘de çok fazla etkileri… — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) October 27, 2025

