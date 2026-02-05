Η Άγκυρα επιμένει στη «Γαλάζια Πατρίδα» - Χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» δηλώσεις Μητσοτάκη για τα 12 νμ

Η Άγκυρα επιμένει στη «Γαλάζια Πατρίδα» - Χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» δηλώσεις Μητσοτάκη για τα 12 νμ
Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε νέα προκλητική ανακοίνωση εναντίον της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας σαν «αντισυνταγματικές και απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα που πηγάζει από την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS).

Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, η οποία προφανώς εκδόθηκε έπειτα από έγκριση και σε συνεννόηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι οι μονομερείς ενέργειες και οι αξιώσεις της Ελλάδας παραβιάζουν τα δικαιώματα της Τουρκίας και το Διεθνές Δίκαιο.

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

«Η στάση της χώρας μας απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής. Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης.
Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες» αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας και προστίθεται:

«Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους».

Η δήλωση Μητσοτάκη για τα 12 ναυτικά μίλια που ενόχλησε την Άγκυρα

Στην τελευταία του συνέντευξη στον Σκάι, ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε από τον Αλέξη Παπαχελά αν η κυβέρνηση σκέπτεται την επέκταση των ελληνικών υδάτων.

«Καταρχάς, η Ελλάδα επί αυτής της κυβέρνησης έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο. Μεγάλωσε η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια και το δικαίωμα επέκτασης ως τα 12 μίλια, όπως κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο, είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι οι πιο κατάλληλες συνθήκες.

Βέβαια οφείλω να επισημάνω ότι εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα δεν είχε ασκήσει καθόλου αυτό το δικαίωμα. Για πρώτη φορά το κάναμε εμείς στο Ιόνιο. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο δημόσια για το ζήτημα αυτό, παρά μόνο να επαναλάβω ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, το οποίο σίγουρα δεν απαιτεί την έγκριση κανενός άλλου προκειμένου να ασκηθεί.

Από την άλλη, πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ότι όταν μιλάμε για το Αιγαίο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν είναι ζήτημα που αφορά προφανώς μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το ζήτημα αυτό» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

