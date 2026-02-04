Χίος: Δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα οι Τούρκοι μετά το πολύνεκρο ναυάγιο - Εξέδωσαν αντι-NOTAM

Η Άγκυρα απαντά σε ελληνική NOTAM για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Χίου, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει την τουρκική κίνηση άκυρη και ανυπόστατη

Χίος: Δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα οι Τούρκοι μετά το πολύνεκρο ναυάγιο - Εξέδωσαν αντι-NOTAM
Το πολύνεκρο περιστατικό ανοιχτά της Χίου, με 15 νεκρούς μετανάστες μετά από σύγκρουση σκάφους διακινητών με πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος, προσπάθησε να εκμεταλλευθεί η Τουρκία, ανεβάζοντας -ξανά - την ένταση στο Αιγαίο.

Όλα ξεκίνησαν όταν μετά τη σύγκρουση μεταξύ του ταχυπλόου του διακινητή και του πειρπολικού σκάφους του Λιμενικού που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026 η ελληνική πλευρά εκκίνησε τις διαδικασίες διάσωσης. Έτσι, λίγο πριν τις 20:00, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στην έκδοση NOTAM για την έναρξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, προκειμένου να εντοπιστούν και να περισυλλεγούν άτομα που έπεσαν στη θάλασσα μετά την ανατροπή του σκάφους των διακινητών. Όπως και έγινε.

Και παρά το ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι το ταχύπλοο με το οποίοι οι παράνομοι μετανάστες κατευθύνονταν προς την Χίο ξεκίνησε από τις τουρκικές ακτές - γεγονός που αναδεικνύει τις ευθύνες της Τουρκίας - η γειτονική χώρα δεν δίστασε να εκμεταλλευθεί ακόμη και το τραγικό αυτό γεγονός για να επαναλάβει τις ανυπόστατες αιτιάσεις της για το Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες αργότερα, η Άγκυρα εξέδωσε αντι-NOTAM (A0422/26), με την οποία δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τον καθορισμό περιοχής έρευνας και διάσωσης με αναφορά στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με την τουρκική θέση, η περιοχή που περιγράφεται στην ελληνική NOTAM παραβιάζει, όπως υποστηρίζεται, τμήμα τουρκικών χωρικών υδάτων και εμπίπτει εν μέρει στην τουρκική περιοχή θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, όπως έχει δηλωθεί στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, η Τουρκία υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα SAR εντός της συγκεκριμένης περιοχής πρέπει να συντονίζεται αποκλειστικά με τις τουρκικές αρχές.

Η απάντηση της Αθήνας

Η ελληνική πλευρά αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας νέα NOTAM (A0267/26), με την οποία χαρακτηρίζει την τουρκική αντι-NOTAM άκυρη και ανυπόστατη. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, η τουρκική NOTAM αφορά δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης εντός του FIR Αθηνών, όπου, βάσει των προβλέψεων του ICAO, η μόνη αρμόδια αρχή για την έκδοση NOTAM είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδας.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η περιοχή έρευνας και διάσωσης υπό ελληνική ευθύνη ταυτίζεται με το FIR Αθηνών, όπως έχει αποφασιστεί σε διεθνείς περιφερειακές διασκέψεις αεροναυτιλίας και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο του ICAO, με τη συμμετοχή και της Τουρκίας. Η περιοχή, όπως τονίζεται, βρίσκεται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και εθνικού εναέριου χώρου, όπου η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Για τους λόγους αυτούς, η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι μόνο η ελληνική NOTAM παραμένει σε ισχύ εντός του FIR Αθηνών, απορρίπτοντας πλήρως τις τουρκικές αιτιάσεις.

