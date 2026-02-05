Κυριάκος Μητσοτάκης - Ταγίπ Ερντογάν: 11 ή 13 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα

Ακόμα και σήμερα ενδέχεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα καθώς απομένουν μόνο κάποια διαδικαστικά ζητήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι η 11η ή η 13η Φεβρουαρίου, με την κυβέρνηση να επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους πως είναι υπέρ της διατήρησης ενός καλού κλίματος στην περιοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως πως θα αποδεχτεί οποιεσδήποτε παράλογες απαιτήσεις της Άγκυρας.

Μετά την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μαξίμου επισημαίνουν πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ασχοληθεί και να επιλύσει και τα προβλήματα που έχει ο πολίτης στην καθημερινότητά του.

Στο προσυνέδριο που πραγματοποιήθηκε εξάλλου στα Γιάννενα παρουσία του Πρωθυπουργού στόχος ήταν να αναδειχθεί το κοινωνικό έργο της κυβέρνησης. Σε αυτή τη λογική ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τέσσερις ωφελούμενους, μία νοσηλεύτρια, έναν μαθητή λυκείου, μια μητέρα που πήρε προσωπικό βοηθό για το παιδί της καθώς και μία ωφελούμενη από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Παρεμβάσεις υπήρξαν και από τέσσερις υπουργούς που έχουν στην ατζέντα τους τα προβλήματα της καθημερινότητας, τον Άδωνι Γεωργιάδη, τη Νίκη Κεραμέως , τη Σοφία Ζαχαράκη και τη Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το επόμενο προσυνέδριο θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα στην Αλεξανδρούπολη. Την ίδια ώρα ξεκινά και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για τις αλλαγές στην παιδεία και την υιοθέτηση του εθνικού απολυτηρίου ενώ στο τραπέζι θα πέσει την επόμενη εβδομάδα και το νομοσχέδιο της Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά πως το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών έτσι ώστε να περιοριστούν οι απώλειες από τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ αλλά και η εκτόξευση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτή τη λογική αναμένεται και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, κάτι που θα ανακοινωθεί στο υπουργικό συμβούλιο μέσα στον Μάρτιο έτσι ώστε να ισχύσει από τον Απρίλιο.

