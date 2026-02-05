Μεγάλη ατζέντα, μικρό καλάθι στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Το συνολικό κλίμα που διαμορφώνεται στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας δεν αφήνει περιθώρια για θεαματικές εξελίξεις στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Κώστας Τσιτούνας

Μεγάλη ατζέντα, μικρό καλάθι στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρά τις μερικώς θετικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν περί θετικής ατζέντας και διαλόγου επί της βάσης του διεθνούς δικαίου η Τουρκία παρά τους τελευταίους μήνες των «ήρεμων νερών» κρατά το ίδιο αφήγημα:

«Εμείς κάναμε υποχωρήσεις. Τώρα η Ελλάδα πρέπει να δείξει ευελιξία...». Πώς μεταφράζεται αυτό;

Η «ευελιξία» μεταφράζεται σε: διεύρυνση ατζέντας

“να τα δούμε όλα”. Να μπει δηλαδή στο τραπέζι κάτι που πριν ήταν κόκκινη γραμμή.

Η επ’ αόριστον Navtex στο Αιγαίο και η προκλητική Notam που εξέδωσε -μετά το τραγικό δυστύχημα στη Χίο με 15 νεκρούς μετανάστες- υποστηρίζοντας ότι είναι δική της υπόθεση η διάσωση των μεταναστών ένα μίλι έξω από την Χίο δείχνουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν έχει καμία διάθεση για εξεύρεση λύσης.

Ο Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να μην θέλει πόλεμο με την Ελλάδα — θέλει όμως μια Ελλάδα που να συζητά συνεχώς την κυριαρχία της.

Δεν τον ενδιαφέρει να «λυθεί» κάτι οριστικά. Αντίθετα τον ενδιαφέρει να ανοίγουν συνεχώς θέματα.

Βλέπει την Ελλάδα ως:

  • εργαλείο πίεσης προς τη Δύση (ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΗΠΑ) και
  • εύκολο “εξωτερικό αντίπαλο” για εσωτερική κατανάλωση.

Ο ίδιος θα προσπαθήσει να πουλήσει επικοινωνιακά ως μεγάλο «δώρο» προς την Ελλάδα τη δήθεν υποχώρησή του από τη ρητορική πολεμικών δηλώσεων.

Θα πουλήσει δηλαδή χρόνο, ήρεμο περιβάλλον και εικόνα συνεργασίας.

Που δεν θα κάνει πίσω;

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν αποδέχεται Χάγη με μόνο αντικείμενο την ΑΟΖ και δεν παίρνει πίσω τις «γκρίζες ζώνες» και τη χαμηλή επήρεια στα νησιά.

Απλώς πατάει προσωρινά pause.

Εμφανίζεται «λογικός», ρίχνει τους τόνους και ξεμπλοκάρει πράγματα με ΗΠΑ/ΕΕ.

Το τελευταίο διάστημα παίζει το χαρτί του «λογικού συνομιλητή»:

  • Για να πάρει ανταλλάγματα από ΕΕ/ΗΠΑ
  • Για να κερδίσει χρόνο οικονομικά
  • Για να εμφανιστεί ως απαραίτητος παίκτης.

Άλλαξε ύφος αλλά όχι στρατηγική. Μοιράζει χαμόγελα αλλά όχι γραμμές στον χάρτη. Θα μπαίνει σε τραπέζια συζήτησης που δεν οδηγούν πουθενά. Δεν είναι διατεθειμένος να “δώσει” κάτι στρατηγικό στην Ελλάδα.

Είναι όμως διατεθειμένος να κάνει τακτικές υποχωρήσεις χαμηλού κόστους, κυρίως για το θεαθήναι και για τρίτους.

Θα αποφύγει το «θα έρθουμε νύχτα» και τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη.

Ειδικά στο μεταναστευτικό μπορεί να χαλαρώσει τη στρόφιγγα, να συνεργαστεί επιλεκτικά όχι όμως από καλή θέληση και ειλικρινή διάθεση, αλλά γιατί

το χρησιμοποιεί ως νόμισμα συναλλαγής με την ΕΕ.

Θέλει χρηματοδότηση και πολιτική ανοχή.

Τι ζητάει στην πράξη;

  1. Γκρίζες ζώνες

Να μπει στο τραπέζι η αμφισβήτηση νησιών, βραχονησίδων, κυριαρχίας. Όχι επειδή θα τα πάρει αύριο, αλλά για να μη θεωρούνται δεδομένα.

  1. Συνδιαχείριση στο Αιγαίο

Όχι τυπικά, αλλά de facto:

λιγότερη ελληνική παρουσία, περισσότερη τουρκική ανοχή/έλεγχος.

  1. Ανατολική Μεσόγειος – ενέργεια

Να μην υπάρξει καμία κίνηση (ΑΟΖ, αγωγοί, έρευνες) χωρίς την Τουρκία μέσα στις εξελίξεις με ποσοστό 50-50.

  1. Αποστρατιωτικοποίηση νησιών

Αμετακίνητη στρατηγική της Τουρκίας διότι αν φύγει η άμυνα, αλλάζει και η ισορροπία δυνάμεων.

Και τέλος υπάρχει πάντα στο τραπέζι το διαβόητο casus belli για το οποίο δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω, μόνο αν πάρει κάτι που θα πουλήσει ως ισοδύναμο στρατηγικό κέρδος στο εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας.

Για παράδειγμα κάποιο ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο, μια συμφωνία πακέτο για θαλάσσιες ζώνες ή συμμετοχή σε ένα ενεργειακό/γεωπολιτικό σχήμα που να τον καλύπτει. Όχι απλά «για το καλό κλίμα». Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το casus belli προέρχεται από απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το 1995:

Πόλεμος αν η Ελλάδα πάει τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο στα 12 ν.μ. Είναι θεσμική απόφαση (όχι απλή δήλωση) και θέλει νέα απόφαση κοινοβουλίου για να φύγει.

Γίνεται σαφές ότι η Αθήνα δεν περιμένει μεγάλες συμφωνίες επί των διαφορών που θέτει η Τουρκία. Συνεπώς δραματική αλλαγή θέσεων της Άγκυρας δεν πρόκειται να υπάρξει.

Πού ποντάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης;

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η Ελλάδα φαίνεται να ελπίζει σε:

  • Διατήρηση ήρεμου κλίματος στο Αιγαίο χωρίς «ατυχήματα»
  • Μείωση εναέριων παραβιάσεων / εντάσεων και συνέχιση της «ήρεμης περιόδου» που θεωρείται διπλωματικό κέρδος.
  • Συνέχιση διαλόγου για θαλάσσιες ζώνες (χωρίς άμεση λύση)

Στόχος είναι να μείνει ανοικτός ο δίαυλος επικοινωνίας και να περιοριστούν μονομερείς ενέργειες.

  • Συνεργασία στο μεταναστευτικό

Η Ελλάδα θέλει καλύτερο έλεγχο ροών και εφαρμογή των συμφωνιών ΕΕ-Τουρκίας.

  • Θετική ατζέντα (οικονομία – εμπόριο – τουρισμός)

Προώθηση συνεργασιών που μειώνουν την ένταση μέσω οικονομικών δεσμών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:40LIFESTYLE

MEGA: Η έκτακτη ανακοίνωση για τη νέα εκπομπή

11:32LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και σειρές σε μία ακόμη μάχη… με δύο νικητές

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια Τέρπιν: Από τα βασανιστήρια των γονιών τους στην κακοποίηση από ανάδοχους - «Δεν θα με πίστευε κανείς, ήθελα να πεθάνω»

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες στο Ιράν: Βίντεο κατέγραψε τζιπ του καθεστώτος να περνά πάνω από διαδηλωτές

11:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι - Άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό

11:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ (Χανιά – Ηράκλειο)

11:18ΕΘΝΙΚΑ

Η Άγκυρα επιμένει στο αφήγημα περί «Γαλάζιας Πατρίδας»: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Το τηλεφώνημα Τραμπ στην παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι για την αγνοούμενη μητέρα της - Η viral ατάκα της το 2020

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Snoop Dogg: Κράτησε τη φλόγα στη λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: «Φούσκωσε» ο ποταμός Κόσυνθος – Πτώσεις δέντρων και φερτά υλικά στους δρόμους

10:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα - Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των συγγενών

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόνος ταξίδευε ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον τουρκικής καταγωγής ελεγκτή τρένου - Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμάτα: Εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος σε ιστιοπλοϊκό στη Μαρίνα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Εισβολή των Κινέζων και στο Gran Turismo!

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς από Διόνυσο: «Κάθε μέρα δίνουμε μάχη για την υλοποίηση έργων ουσίας που θωρακίζουν την Αττική και βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων της»

10:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για... οθωμανικά φιρμάνια: «Το Δημόσιο είχε φτάσει να διεκδικεί ολόκληρη τη Σαρωνίδα» - Όλες οι αλλαγές για τη μείωση γραφειοκρατίας

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αυτοψία στο εργοστάσιο για τα αίτια της έκρηξης - Παρών και εισαγγελέας

10:36ΕΛΛΑΔΑ

«ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»: Το νέο πλαίσιο ελέγχου δημοσίου χρήματος που προτείνει το Ινστιτούτο Τσίπρα

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστός έμεινε ο δρόμος Σερρών – Δράμας για δύο ώρες λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

11:18ΕΘΝΙΚΑ

Η Άγκυρα επιμένει στο αφήγημα περί «Γαλάζιας Πατρίδας»: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε οχήματα επειδή δεν της έδιναν δανεικά

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόνος ταξίδευε ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον τουρκικής καταγωγής ελεγκτή τρένου - Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θηβών - Χαλκίδας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πλαγιομετωπική σύγκρουση

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 36χρονος ελεγκτής που έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα Έλληνα στη Γερμανία – Ήταν πατέρας 2 παιδιών

10:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα - Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των συγγενών

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

08:33ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες, χαλάζι και άνεμοι έως 9 μποφόρ – Το μεσημέρι δύσκολες ώρες στην Αττική

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Η αντιπαράθεση για τις ενέργειες του Λιμενικού και η τουρκική προπαγάνδα - ΜΚΟ ζητούσε από μετανάστες που σώθηκαν να κατηγορήσουν την Ελλάδα

06:40LIFESTYLE

5 ελληνικές σειρές που πρέπει να δεις στο Netflix

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ