LIVE - Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στα Ιωάννινα

Με κεντρικό θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», ξεκίνησε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, παρουσία του προέδρου του κόμματος και πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αρχικά τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τραγωδίας στη Χίο.

«Ο πραγματικός μας εχθρός είναι στις φαντασιώσεις όλων εκείνων που πιστεύουν ότι θα έρθουν στην εξουσία και θα τα λύσουν όλα. Τον οίστρο του λαϊκισμού τον ζήσαμε, τον πληρώσαμε. Δύο είναι οι εχθροί: πρώτος να πιστέψει κανείς πως ό,τι έγινε τόσα χρόνια έγινε τυχαία, και δεύτερον ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Να συνεχίσουμε με την ίδια ζέση», είπε ο Θόδωρος Ρουσσόπουλος ανοίγοντας τις εργασίες του προσυνεδρίου.

Παρακολουθήστε τις εργασίες του προσυνεδρίου:

