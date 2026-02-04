Μητσοτάκης από Ιωάννινα: Καλοτάξιδο το νέο Κέντρο Καινοτομίας

Eπίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου, στα Ιωάννινα

Newsbomb

Μητσοτάκης από Ιωάννινα: Καλοτάξιδο το νέο Κέντρο Καινοτομίας

Eπίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου, στα Ιωάννινα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα το Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στις αίθουσες της ρομποτικής, του μετεωρολογικού σταθμού, του 3D εκτυπωτή και της επαυξημένης πραγματικότητας, όπου είχε την ευκαιρία να δει στην πράξη πώς αξιοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τους μαθητές που παρακολουθούν τα εργαστήρια του Κέντρου, το οποίο είχε εγκαινιαστεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Αποστολή των Κέντρων Καινοτομίας είναι να λειτουργήσουν ως σύγχρονοι εκπαιδευτικοί κόμβοι, καλλιεργώντας δεξιότητες του 21ου αιώνα, σε ένα περιβάλλον δημιουργικότητας και ισότιμης πρόσβασης για όλους τους μαθητές.

Στο τέλος της επίσκεψής του ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Πολύ ωραία πρωτοβουλία, χρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εξάλλου, έχουμε υποχρέωση να τα παραδώσουμε όλα έτοιμα -και τα 13- εντός αυτού του έτους.

Χαίρομαι που πραγματικά μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε στα παιδιά τελείως διαφορετικές εμπειρίες. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, να κάνουμε το μάθημα πιο διαδραστικό, πιο ενδιαφέρον.

Για εμάς όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρουσες, καινοτόμες δράσεις και, πρώτα και πάνω απ’ όλα, να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και να κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον.

Μακάρι και εμείς όταν κάναμε βιολογία να είχαμε τέτοιου είδους εργαλεία στη διάθεσή μας. Οπότε να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το νέο Κέντρο Καινοτομίας και να υποδεχθεί πολλούς μαθητές από την Ήπειρο».

μητσοτάκης ιωαννινα

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:41ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Ηλικιωμένος οδηγούσε για 10 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τζιχαντιστές εξολόθρευσαν ένα ολόκληρο χωριό χριστιανών - 170 νεκροί - Οι κάτοικοι έτρεχαν να σωθούν στα δάση

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 0-1: Προβάδισμα στο 3ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι»

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Οι καμήλες πλέον αποκτούν διαβατήρια - Ποιος είναι ο στόχος των αρχών

18:30LIFESTYLE

MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

18:30ΚΟΣΜΟΣ

«Βροχή» ερπετών στη Φλόριντα: Tα ιγκουάνα πέφτουν από τα δέντρα λόγω κρύου

18:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό για ρευματοκλοπή – 9 συλλήψεις

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συζήτησε για το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο

18:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκίνηση στο «PAOK Sports Arena» - Άφησαν λουλούδια πριν το ματς

18:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στα Ιωάννινα

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα - 12χρονη κρέμεται στον αέρα, πριν πέσει από το λιφτ του σκι

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ιωάννινα: Καλοτάξιδο το νέο Κέντρο Καινοτομίας

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ηλικιωμένου

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Χίο με 15 νεκρούς: Γιατί δεν τέθηκε σε λειτουργία η κάμερα του σκάφους του Λιμενικού

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Βάζει στο τραπέζι» τρεις ακόμη φρεγάτες Belharra - Τι ζητά η ελληνική πλευρά

17:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Ο Αλβανός ηθικός αυτουργός που ήταν παρών στον βασανισμό του 27χρονου, το θανατηφόρο τροχαίο και η δολοφονία άλλου επιχειρηματία - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας»

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ζευγάρι σκότωσε τους αυτιστικούς γιους του και αυτοκτόνησε – Τι γράφουν σε επιστολή τους

17:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Λυγγερίδη: Συγκλονιστικές στιγμές στο δικαστήριο - Προβλήθηκε βίντεο από την επίθεση με φωτοβολίδες και αυτοσχέδια εκηκτικά

17:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Ο Αλβανός ηθικός αυτουργός που ήταν παρών στον βασανισμό του 27χρονου, το θανατηφόρο τροχαίο και η δολοφονία άλλου επιχειρηματία - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν μιλάει στις αρχές ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή εισιτηρίων

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

23:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Χειμώνας χωρίς υπερβολές» - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Χίο με 15 νεκρούς: Γιατί δεν τέθηκε σε λειτουργία η κάμερα του σκάφους του Λιμενικού

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

17:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να μείνω στους Μπακς για την υπόλοιπη καριέρα μου»

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Εντολή του εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού - Τον αναγνώρισαν ως διακινητή

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δικαιολογητικά καταργούνται από υπεύθυνες δηλώσεις - Οι συμβολαιογράφοι γίνονται one stop shop - Πότε καταργούνται τα τοπογραφικά: Ο Χατζηδάκης ανακοίνωσε 14 μέτρα για μείωση γραφειοκρατίας

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του – Τι κρύβουν οι υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Νάπολη: 22χρονη κοπέλα μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον αδελφό της

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 0-1: Προβάδισμα στο 3ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι»

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα - 12χρονη κρέμεται στον αέρα, πριν πέσει από το λιφτ του σκι

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας σκότωσε ελεγκτή τρένου στη Γερμανία: «Τον χτυπούσε ανελέητα στο κεφάλι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ