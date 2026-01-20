Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις μισθών έως 30% - Οι βασικές αλλαγές και παραδείγματα

Πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι πρόκειται να δουν ουσιαστική βελτίωση στις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας τους μέχρι το τέλος Μαρτίου 2026. Η εξέλιξη αυτή δρομολογείται μέσω της επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), όπως ορίζει η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών φορέων.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Οι βασικές αλλαγές

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται:

Υψηλότεροι μισθοί : Αυξήσεις που κυμαίνονται από 10% έως 30%

: Αυξήσεις που κυμαίνονται από 10% έως 30% Ευνοϊκοί μη μισθολογικοί όροι : 5ήμερο εργασίας, επιπλέον άδειες, αργίες, παροχές κατάρτισης και επαγγελματικής ασφάλισης.

: 5ήμερο εργασίας, επιπλέον άδειες, αργίες, παροχές κατάρτισης και επαγγελματικής ασφάλισης. Επαναφορά βασικών επιδομάτων : Γάμου, τέκνων, σπουδών, επικινδύνου ή ανθυγιεινής εργασίας, τα οποία δεν καταργούνται ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης.

: Γάμου, τέκνων, σπουδών, επικινδύνου ή ανθυγιεινής εργασίας, τα οποία δεν καταργούνται ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης. Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον και ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων με ταχύτερη επίλυση συλλογικών διαφορών μέσω του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).

Οι βασικοί άξονες της κοινωνικής συμφωνίας

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αλλαγές που διευκολύνουν την επέκταση των ΣΣΕ, μειώνοντας το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης από 50% σε 40%, ενώ το ποσοστό αυτό δεν θα εξετάζεται όταν η σύμβαση συνυπογράφεται από τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους.

Τέλος στη μερική μετενέργεια και κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. προβλέπεται για γρηγορότερη επίλυση διαφορών.

Παραδείγματα

Εμποροϋπάλληλος με ένα παιδί χωρίς προϋπηρεσία: Ο μισθός από 880€ αυξάνεται κατά 15%, φτάνοντας τα 1.012€ με τα επιδόματα γάμου και τέκνου.

με τα επιδόματα γάμου και τέκνου. Υπάλληλος γραφείου με πτυχίο ΑΕΙ και ένα παιδί: Ο μισθός από 880€ φτάνει τα 1.056€, δηλαδή αύξηση 20%.

