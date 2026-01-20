Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις μισθών έως 30% - Οι βασικές αλλαγές και παραδείγματα
Εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 αναμένεται η ουσιαστική βελτίωση των απολαβών και των εργασιακών όρων, μετά τη συμφωνία εργοδοτών και συνδικάτων
Πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι πρόκειται να δουν ουσιαστική βελτίωση στις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας τους μέχρι το τέλος Μαρτίου 2026. Η εξέλιξη αυτή δρομολογείται μέσω της επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), όπως ορίζει η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών φορέων.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Οι βασικές αλλαγές
Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται:
- Υψηλότεροι μισθοί: Αυξήσεις που κυμαίνονται από 10% έως 30%
- Ευνοϊκοί μη μισθολογικοί όροι: 5ήμερο εργασίας, επιπλέον άδειες, αργίες, παροχές κατάρτισης και επαγγελματικής ασφάλισης.
- Επαναφορά βασικών επιδομάτων: Γάμου, τέκνων, σπουδών, επικινδύνου ή ανθυγιεινής εργασίας, τα οποία δεν καταργούνται ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης.
- Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον και ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων με ταχύτερη επίλυση συλλογικών διαφορών μέσω του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).
Οι βασικοί άξονες της κοινωνικής συμφωνίας
Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αλλαγές που διευκολύνουν την επέκταση των ΣΣΕ, μειώνοντας το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης από 50% σε 40%, ενώ το ποσοστό αυτό δεν θα εξετάζεται όταν η σύμβαση συνυπογράφεται από τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους.
Τέλος στη μερική μετενέργεια και κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. προβλέπεται για γρηγορότερη επίλυση διαφορών.
Παραδείγματα
- Εμποροϋπάλληλος με ένα παιδί χωρίς προϋπηρεσία: Ο μισθός από 880€ αυξάνεται κατά 15%, φτάνοντας τα 1.012€ με τα επιδόματα γάμου και τέκνου.
- Υπάλληλος γραφείου με πτυχίο ΑΕΙ και ένα παιδί: Ο μισθός από 880€ φτάνει τα 1.056€, δηλαδή αύξηση 20%.