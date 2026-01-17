Συλλογικές συμβάσεις: Στόχος τα €1.500 στον ιδιωτικό τομέα το 2027 - Τι θα ισχύει για τα επιδόματα

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Ιανουαρίου παραμένει το νομοσχέδιο-σταθμός για τις νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το οποίο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως «μοχλός» για την αύξηση των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση θέτει ως κεντρικό στόχο την άνοδο του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ έως το 2027, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων.

Τέλος στην αβεβαιότητα μετά τη λήξη των συμβάσεων

Μία από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορά τη διασφάλιση των μισθολογικών δικαιωμάτων. Πλέον, οι εργαζόμενοι –συμπεριλαμβανομένων των νεοπροσληφθέντων– δεν θα κινδυνεύουν με μείωση αποδοχών μετά τη λήξη της σύμβασης και της τρίμηνης παράτασης. Όλοι οι όροι και τα επιδόματα (όπως γάμου ή τέκνων) θα παραμένουν σε ισχύ έως την υπογραφή νέας σύμβασης, προσφέροντας ένα σταθερό «δίχτυ ασφαλείας».

Ευκολότερη επέκταση των συμβάσεων σε όλο τον κλάδο

Σήμερα, μόλις το 30% των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις. Για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, το νομοσχέδιο απλοποιεί τις διαδικασίες:

Μείωση του ορίου εκπροσώπησης: Για να επεκταθεί μια σύμβαση σε ολόκληρο τον κλάδο, αρκεί πλέον η εργοδοτική εκπροσώπηση να ανέρχεται στο 40% (από το προηγούμενο 50%+1).

Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι: Το ποσοτικό κριτήριο καταργείται για συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, διευκολύνοντας την καθολική εφαρμογή τους.

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως «κάθε πρόσληψη που θα συντελείται εντός του 3μηνου απο την λήξη της σύμβασης θα ακολουθεί το μισθοδοτικό καθεστώς ακόμη και μιας σύμβασης που έληξε, αλλά και μετά το 3μηνο για όσους συνεχίζουν να εργάζονται στην επιχείρηση, δεν θα αλλάζει το μισθοδοτικό καθεστώς».

Επιταχύνονται επίσης οι διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας. Ηδη ξεκίνησε και η διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από 1ης Απριλίου και θεωρείται πιθανό ότι θα ανέλθει στα 930 ευρώ. Η σχετική εισήγηση αναμένεται τέλος Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης