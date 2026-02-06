Σεισμός: 4,9 Ρίχτερ χτύπησαν την Τουρκία στην επέτειο της φονικής δόνησης του 2023

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν στην Τουρκία, σήμερα τρία χρόνια μετά το φονικό πέρασμα του Εγκέλαδου στο Καχραμανμάρας

Ενώ η τουρκική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών AFAD δημοσίευσε τα αρχικά στοιχεία σχετικά με τον σεισμό, ο κυβερνήτης Χαμζά Αϊντόγντου ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές.



Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 4,52 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi.



Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: Bize ulaşan olumsuz bir bilgi yok. pic.twitter.com/4HK73BUmvr — Sabah (@sabah) February 6, 2026

?Erzincan’da 4.9 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/skv0Iul8Pb — Karar Haber (@KararHaber) February 6, 2026

