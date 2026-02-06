Σεισμός: 4,9 Ρίχτερ χτύπησαν την Τουρκία στην επέτειο της φονικής δόνησης του 2023
Ο Εγκέλαδος έκανε και πάλι αισθητή την παρουσία του στη γειτονική χώρα
Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν στην Τουρκία, σήμερα τρία χρόνια μετά το φονικό πέρασμα του Εγκέλαδου στο Καχραμανμάρας
Ενώ η τουρκική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών AFAD δημοσίευσε τα αρχικά στοιχεία σχετικά με τον σεισμό, ο κυβερνήτης Χαμζά Αϊντόγντου ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 4,52 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες.
