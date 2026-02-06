Αρχίζει το... «φλερτ»; Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει το ΠΑΣΟΚ

Τις τελευταίες ημέρες μια σειρά ονομάτων πρώην και νυν στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, «ψιθυρίζονται» ως βασικοί στόχοι του ΠΑΣΟΚ.

Η κινητικότητα της Χαριλάου Τρικούπη δεν κινείται τόσο «εχθρικά» προς τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποτελεί και μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο μια έντονη αντιπαράθεση ετοιμάζεται να ξεσπάσει το επόμενο διάστημα.

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται εδώ και αρκετές εβδομάδες η Νίνα Κασσιμάτη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Θάνος Μωραΐτης. Και τρία στελέχη είχαν «στρατολογηθεί» στον ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ και μια πιθανή προσχώρησή τους στο ΠΑΣΟΚ θα αποτελούσε μήνυμα προς τον πρώην πρωθυπουργό ότι η επιρροή της Χαριλάου Τρικούπη στον χώρο του Κέντρου παραμένει κυρίαρχη.

Μπαίνει στη «λίστα» ο Φαραντούρης

Μάλιστα, φαίνεται πως στη «λίστα» των στελεχών που ενδέχεται να βρεθούν στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως μπαίνει πανηγυρικά και το όνομα του μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος διαγράφηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο όταν αρνήθηκε να δηλώσει ρητά τη στήριξή του στο κόμμα και τη διάθεσή του να παραμείνει εκεί και να μην προσχωρήσει στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Μετά τη διαγραφή του, φάνηκε ότι έληξε άδοξα και η όποια πιθανή πολιτική προσέγγιση υπήρχε με τη Μαρία Καρυστιανού καθιστώντας τον κ. Φαραντούρη «πολιτικά άστεγο».

Ωστόσο, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια από τα funds και τις τράπεζες, φαίνεται πως ανοίγει ένας σημαντικός δίαυλος επικοινωνίας του κ. Φαραντούρη με το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων πληροφοριών και από το γεγονός πως σε εκδήλωση που διοργανώνει το πολιτικό γραφείο του Νικόλα Φαραντούρη για τα κόκκινα δάνεια αύριο Σάββατο, κεντρικός ομιλητής με τη δικηγορική του ιδιότητα θα είναι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Διαβάστε επίσης