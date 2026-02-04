«Επίδειξη δύναμης» από Δούκα με συνάντηση 850 στελεχών - «Δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο»

Η πιο αιχμηρή παρέμβαση του Χάρη Δούκα για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Χάρης Δούκας

Περίπου 850 στελέχη, μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν στη μεγάλη διαδικτυακή «συνάντηση» που διοργάνωσε ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, προκειμένου να συζητήσουν για τα πολιτικά επίδικα ενόψει του κρίσιμου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Η μαζική συμμετοχή «μεταφράζεται» από το επιτελείο του Χάρη Δούκα ως μια απαίτηση εκατοντάδων πολιτών που συσπειρώνονται πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ για «καθαρή πορεία» του κόμματος. Παράλληλα, ο βασικός εσωκομματικός ανταγωνιστής του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται πως με τη μαζικότητα που πέτυχε το διαδικτυακό του κάλεσμα κάνει και μια «επίδειξη δύναμης» η οποία αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς την κρίσιμη συγκυρία που διανύει το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για εισηγήσεις που δεχόταν ο κ. Ανδρουλάκης από στενούς του συνεργάτες, να διαγράψει τον Χάρη Δούκα, ακόμη και πριν το συνέδριο.


Σκληρή επίθεση από Δούκα

Η μαζική συμμετοχή δεν είναι το μόνο στοιχείο με το οποίο ο Χάρης Δούκας στέλνει μήνυμα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Τα όσα είπε στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης είναι ακόμη πιο αιχμηρά, ίσως μάλιστα και να αποτελούν την πιο καυστική του παρέμβαση των τελευταίων μηνών σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, ενόψει μάλιστα ενός από τα κρισιμότερα συνέδρια στην ιστορία του κόμματος.

Ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται».

Παράλληλα απέκλεισε ρητά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας σε καθαρό μέτωπο και πολιτικές ρήξεις, ενώ έθεσε και το κεντρικό πολιτικό ερώτημα που φαίνεται πως θα απασχολήσει το Συνέδριο: «γιατί, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή;».



Έλλειμα εσωκομματικής δημοκρατίας

Ο Χάρης Δούκας άσκησε σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, καταγγέλλοντας μάλιστα «έλλειμα εσωκομματικής δημοκρατίας» και «πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό», όπως οι προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις.

Τόνισε επίσης ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία και ξεκαθάρισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών.

Επανέλαβε δε, ότι κατέθεσε πρόταση για προκριματικές εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών και συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, ένα θέμα για το οποίο έχει λάβει την κατηγορηματική άρνηση της ηγεσίας του κόμματος.


«Αθλιότητα» τα περί αποχώρησης Δούκα

Ο Χάρης Δούκας απάντησε και στα σενάρια των τελευταίων ημερών που τον ήθελαν να σκέφτεται σοβαρά την αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι τα σενάρια περί «φευγάτου Δούκα» αποτελούν «αθλιότητα».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι ο ίδιος μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο του κόμματος και νικηφόρα πορεία. Ταυτόχρονα όμως, υπογράμμισε ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, την οποία υποστηρίζει και ο ίδιος, δε σημαίνει απομόνωση, αλλά προγραμματικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την κοινωνία.

Τέλος, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στην εμπειρία της επικράτησής του στον δήμο της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι σε περίοδο απροθυμίας να βγει κάποιος μπροστά ως υποψήφιος Δήμαρχος με τη σημαία της παράταξης, ο ίδιος σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ και με καθαρή πολιτική ταυτότητα τον οδήγησαν στη νίκη μέσα σε 72 ημέρες.

Τέλος, έκλεισε με μήνυμα πολιτικής μάχης για την ψυχή και το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης, με καθαρές θέσεις, θεσμική δημοκρατία και κοινωνική αναφορά.

