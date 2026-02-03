ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Θα συμμετάσχουμε στον διάλογο, όχι ως σχολιαστές, αλλά με προτάσεις

Επικρίσεις στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Απολυτήριο, ασκεί το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας σε εκτενή ανακοίνωσή του ότι το κόμμα είχε πάρει σχετική πρωτοβουλία ήδη από τον Ιούνιο του 2024.

«Η σύμφωνη, επί της αρχής, γνώμη των κομμάτων της αντιπολίτευσης οδήγησε τότε, παρά την αρχική επιφύλαξη της κυβέρνησης, στην απόφαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για την έναρξη εθνικού διαλόγου, στη βάση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί ότι την κυβέρνηση ότι ο διάλογος που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2024 «είχε ήδη προαποφασιστεί και επικυρωθεί κατά τη θεσμική κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό, από μόνο του, αποτελεί μία απόπειρα επικοινωνιακής εξαπάτησης των πολιτών, με σκοπό να αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτός είναι ο «μεταρρυθμιστής» και δεν σύρεται από πρωτοβουλίες άλλων κομμάτων».

Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι «ακολούθησε παύση μηνών και σήμερα, με όρους ξανά αμιγώς επικοινωνιακούς, η κυβέρνηση ανακοινώνει, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, την έναρξη του διαλόγου, υπηρετώντας προφανώς τον (προ)εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ».

Τρία βασικά θέματα

«Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ πέτυχε τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων (πλην ΚΚΕ), διότι επιλέξαμε να μην καταθέσουμε δική μας συγκεκριμένη πρόταση, αλλά να περιγράψουμε την αιτιολογική βάση για το ξεκίνημα ενός ουσιαστικού, ανοιχτού, αξιόπιστου και δημοκρατικού διαλόγου, χωρίς δεσμεύσεις και προειλημμένες αποφάσεις, αλλά με οδικό χάρτη, σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικό αποτέλεσμα που θα αναβαθμίζει την εκπαίδευση της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

«Εμείς θα συμμετάσχουμε στον διάλογο, όχι ως σχολιαστές του όποιου κυβερνητικού σχεδίου αλλά καταθέτοντας τις δικές μας προτάσεις σε τρία βασικά θέματα:

– την αναβάθμιση του Λυκείου και την κατοχύρωση της μορφωτικής του αυτοτέλειας,

– την κατάργηση των Πανελλαδικών υπό τη σημερινή τους άδικη μορφή,

– τη μείωση της δυσβάστακτης οικονομικής επιβάρυνσης της ελληνικής οικογένειας για την εκπαίδευση των παιδιών της.

«Θα είμαστε παρόντες, με προτάσεις, με σχέδιο, με ανοιχτά αυτιά αλλά και καθαρή φωνή. Μακριά από στείρες κομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά μαχητικά απέναντι στην προσπάθεια να μετατραπεί ο ευαίσθητος χώρος της εκπαίδευσης σε παίγνιο στο πεδίο των κυβερνητικών επικοινωνιακών αντιπερισπασμών και σκοπιμοτήτων. Με την πυξίδα μας να παραμένει αταλάντευτα στην κατεύθυνση μιας Παιδείας, που λειτουργεί ως μοχλός απελευθέρωσης δυνατοτήτων και όχι ως μηχανισμός αναπαραγωγής ανισοτήτων», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Τι είναι το Εθνικό Απολυτήριο

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός η διαδικασία του διαλόγου θα εκκινήσει την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και προγραμματίζεται να διαρκέσει εννέα μήνες, με διακριτά στάδια και στόχο την εκπόνηση νομοθετικής πρωτοβουλίας προς το τέλος του έτους.

Οι υπό συζήτηση αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, ούτε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται. Πρώτος ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογής είναι η Α’ Λυκείου, το σχολικό έτος 2027-2028.

Ο εθνικός διάλογος θα περιστραφεί γύρω από πέντε θεματικούς πυλώνες, υπό την επίβλεψη ισάριθμων υποδομάδων, οι οποίες θα στελεχωθούν από καθηγητές και δασκάλους της τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί σύνθεση προτάσεων από όλα τα στάδια της μαθητικής ζωής.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, περιλαμβανομένου του προγρογράμματος σπουδών, ο δεύτερος τη σχολική ζωή, ο τρίτος την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ο τέταρτος τις κτηριακές, ψηφιακές και εργαστηριακές υποδομές και ο πέμπτος την διακυβέρνηση.

