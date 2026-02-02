ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Μια τρίτη κυβερνητική θητεία ΝΔ ισοδυναμεί με συνέχιση ανισοτήτων

Σκληρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα όσα είπε στην συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα απόψε στον τ/σ ΣΚΑΪ, εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναφέρει στο σχόλιό της η Χαριλάου Τρικούπη «ο Πρωθυπουργός βάφτισε ως "ρήξη με τις παθογένειες" το πάρτι μαύρου χρήματος και διασπάθισης κοινοτικών πόρων των "γαλάζιων" στελεχών στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναφορικά με την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τονίζει ότι «μίλησε για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών, με την "ήρεμη αυτοπεποίθηση" ενός Πρωθυπουργού που εργαλειοποίησε συστηματικά το άρθρο 86 για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες δικογραφίες και σκηνοθέτησε πρωτοφανείς διαδικασίες στη Βουλή».

«Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε απόψε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τη διαφθορά, τον πελατειασμό και την απαξίωση των θεσμών που χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση του», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:

«Μια τρίτη κυβερνητική θητεία για τη Νέα Δημοκρατία ισοδυναμεί με συνέχιση των ανισοτήτων, αποδυνάμωση των θεσμών, σκάνδαλα, αναξιοκρατία και αδιαφάνεια. Ο ελληνικός λαός αξίζει καλύτερα και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή».

