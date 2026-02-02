ΣΥΡΙΖΑ για Αναθεώρηση: Υλοποιείται πολιτικό σχέδιο επικίνδυνο για την πατρίδα μας

Την απόλυτη αντίθεσή του στις προτάσεις του πρωθυπουργού για την αναθεώρηση του Συντάγματος εξέφρασε με εκτενή ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «οι ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, παραπέμπουν σε μια αναθεώρηση - "πλυντήριο" των κυβερνητικών σκοπιμοτήτων και επιδιώξεων σε κρίσιμους τομείς».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η κυβέρνηση «παραβιάζει ωμά το Σύνταγμα, υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου, επιβάλει ένα υπερτοξικό πολιτικό κλίμα, συγκρούεται με μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, ποδοπατά δικαιώματα και ελευθερίες που κατακτήθηκαν συχνά με αιματηρούς αγώνες των πολιτών και τώρα ζητεί συναινέσεις και διάλογο, την ίδια ώρα που χρησιμοποιεί τοξικές εκφράσεις στον δημόσιο λόγο».

Για το θέμα του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών τονίζεται ότι «τολμά να μιλάει για Συνταγματική Αναθεώρηση ο πρωθυπουργός, που κατ’ εξακολούθηση έχει βιάσει το Σύνταγμα και σκοπίμως δεν έφερε προς ψήφιση τον εφαρμοστικό νόμο για το αναθεωρημένο, από το 2019, Άρθρο 86, ενώ αντίθετα το εργαλειοποίησε ασύστολα για να καλύψει υπουργούς του που ήταν στις δικογραφίες και για τα εγκλήματα στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα με ισχυρότατες ενδείξεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα».

Παράλληλα, σχολιάζει, ότι «αγκάθι για την κυβέρνηση είναι και το Άρθρο 16 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο ήδη έχει παραβιάσει ανοίγοντας τον δρόμο λειτουργίας επιχειρήσεων οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και σε ελάχιστες εκπαιδευτικές προδιαγραφές, υπηρετώντας την εμπορευματοποίηση του χώρου της Παιδείας».

«Η συντηρητική παράταξη υλοποιεί ένα πολιτικό σχέδιο επικίνδυνο για την πατρίδα μας, το οποίο περνά από την αλλαγή του Συντάγματος, σε αντικοινωνική και αγοραία κατεύθυνση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Η δημόσια συζήτηση για το Σύνταγμα συνιστά πρώτης τάξεως ευκαιρία για εξαντλητικό διάλογο και συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι μεγάλες διαχωριστικές τομές με τη ΝΔ και τις θέσεις της».

